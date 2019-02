James Harden weer niet te stuiten: 27ste wedstrijd op rij meer dan 30 punten voor Rockets LPB

05 februari 2019

08u19

Bron: anp 0

James Harden heeft voor de 27ste wedstrijd op rij meer dan 30 punten gescoord in de NBA. De vedette van Houston Rockets leidde zijn ploeg dit keer met 44 punten langs Phoenix Suns: 110-118. Harden is al wekenlang bijna niet te stuiten. Keer op keer komt de bebaarde Amerikaan boven de 30 punten uit, voor de twintigste keer dit seizoen haalde hij zelfs de grens van 40 punten. Zo'n lange serie van 30 punten of meer per wedstrijd wist in het verleden alleen de illustere Wilt Chamberlain twee keer neer te zetten. Zijn record staat op 65 wedstrijden op rij, in het seizoen 1961-1962.

Voor Phoenix Suns betekende het de elfde nederlaag op rij. Met slechts 11 overwinningen tegenover 44 nederlagen staan de Suns onderaan in het westen. De nummer twee van de ranglijst, Denver Nuggets, moest bij Detroit Pistons de zestiende verliesbeurt van dit seizoen incasseren (129-103). De Nuggets wonnen 37 wedstrijden, evenveel als koploper Golden State Warriors. Milwaukee Bucks, de beste ploeg uit het oosten, boekte bij Brooklyn Nets de 39ste zege: 94-113. Giannis Antetokounmpo kwam tot 30 punten en 15 rebounds.

#JamesHarden (45 PTS) has recorded his 20th game of at least 40 PTS this season!#Rockets 114#TimeToRise 104



💻📱: https://t.co/M0EAJ7DX09 pic.twitter.com/q2jfiJBYF4 NBA(@ NBA) link