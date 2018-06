James Harden voor eerst verkozen tot MVP in NBA XC

26 juni 2018

08u44

Bron: Belga 0 NBA James Harden mag zich de beste speler (MVP) van het afgelopen NBA-seizoen noemen. De vedette van Houston kreeg meer stemmen dan LeBron James (Cleveland Cavaliers) en Anthony Davis (New Orleans Pelicans).

Harden, bijgenaamd 'The Beard', een verwijzing naar zijn typerende imposante baard, was het voorbije seizoen goed voor gemiddeld 30,4 punten per wedstrijd. Geen enkele speler deed beter.

Hij leidde de Rockets naar de eerste plaats in het reguliere seizoen maar Houston de titel schenken lukte niet. In de play-offs botsten de Texanen in de finale van de Western Conference op Golden State, dat nadien zijn titel zou verlengen tegen Cleveland.

Voor de 28-jarige Harden is het de eerste keer dat hij tot MVP wordt uitgeroepen. Op de erelijst volgt hij Russel Westbrook op.

Op hetzelfde gala maandagavond in het Californische Santa Monica kreeg Ben Simmons (Philadelphia) de prijs voor beste nieuwkomer (rookie). Coach van het Jaar is Dwane Casey (Toronto).