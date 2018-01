James Harden viert terugkeer bij Houston in stijl met zege tegen Minnesota Redactie

NBA James Harden heeft vannacht in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) zijn terugkeer bij Houston Rockets gevierd met een 116-98 thuiszege tegen Minnesota.

Harden was een drietal weken buiten strijd met een blessure aan de hamstrings en miste daardoor zeven duels van de Rockets. Tegen Minnesota was hij in 26 minuten goed voor tien punten.



Voor Cleveland was er donderdag nog eens een overwinning weggelegd na na vier nederlagen op rij. Voor eigen publiek werd er nipt met 104-103 gewonnen van Orlando Magic, overtuigen konden de Cavaliers echter niet tegen de rode lantaarn van de Eastern Conference. LeBron James kwam niet verder dan achttien punten. Daarmee is hij nog 25 stuks verwijderd van de legendarische kaap van 30.000 punten, die nog maar zes NBA-spelers konden overschrijden.

LeBron James en Stephen Curry zijn kapiteins in All Star Game

Lebron James en Stephen Curry zijn de kapiteins van de twee teams die het op 18 februari in Los Angeles tegen mekaar opnemen in het All Star Game, zo maakte de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) bekend.

James en Curry kregen respectievelijk uit de Eastern en Western Conference de meeste stemmen achter hun naam, na een stemming uitgevoerd bij spelers, basketfans en gespecialiseerde pers.

Voor de eerste keer wordt het All Star Game geen krachtmeting tussen de beste spelers uit de Eastern en Western Conference. In het aangepaste format zullen twee kapiteins hun eigen team kunnen samenstellen.

Uit de Eastern Conference werden naast King James ook de Griek Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), de Amerikanen Kyrie Irving (Boston) en DeMar DeRozan (Toronto), en de Kameroener Joël Embiid (Philadelphia) geselecteerd. Uit de Western Conference kwamen naast Curry ook zijn Golden State-ploegmaat Kevin Durant, James Harden (Houston), Anthony Davis en DeMarcus Cousins (beiden New Orleans).

Lebron James mag eerst kiezen. De samenstelling van de twee teams wordt op 25 januari bekendgemaakt.