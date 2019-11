James Harden loodst Houston met 49 punten andermaal naar de zege XC

17 november 2019

09u47

Bron: Belga 0 NBA Houston heeft in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA) de volle buit veroverd tegen Minnesota. De Rockets haalden het met 125-105.

James Harden was in het winnende kamp de grote uitblinker, met maar liefst 49 punten. Houston staat met zijn tiende zege van het seizoen (tegen drie nederlagen) in het westen op de tweede stek, achter de LA Lakers (10 zeges / 2 nederlagen). Voor Minnesota volstonden de 27 punten van Karl-Anthony Towns niet.

De LA Clippers ondervonden weinig moeite met Atlanta en wonnen met 150-101. Paul George liet zich bij het team uit Los Angeles opmerken met 37 punten. Ook Lou Williams (25 ptn) en Jerome Robinson (21 ptn) waren goed bij schot. Bij de Hawks was Trae Young met twintig punten de meest productieve man.