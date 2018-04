James Harden leidt Rockets voorbij Utah Jazz Redactie

30 april 2018

08u22 0 NBA De Houston Rockets zijn goed begonnen aan de tweede ronde van de play-offs in de Western Conference. Ze wonnen hun eerste wedstrijd tegen Utah Jazz met 110-96.

James Harden was de grote man bij de Rockets. Hij was goed voor maar liefst 41 punten. Beide ploegen ontmoeten elkaar woensdag opnieuw in Houston.

Titelverdediger Golden State Warriors won zondag al het eerste duel in de tweede ronde van de Western Conference. Zonder sterspeler Kevin Curry werd New Orleans Pelicans opzij gezet (123-101).

De Cleveland Cavaliers plaatsten zich als achtste en laatste team voor de tweede ronde van de play-offs. De vicekampioen uit Ohio versloeg in een beslissend duel Indiana met 105-101. Uitblinker bij de thuisploeg was andermaal LeBron James. De 33-jarige superster van de Cavs was goed voor 45 punten (9 rebounds, 7 assists). Bij de Pacers tekende Victor Oladipo voor 30 punten (en 12 rebounds).

In de halve finale van de Eastern Conference staat Cleveland tegenover Toronto, dat in de eerste ronde met 4-2 won van Washington.