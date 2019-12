James Harden gooit voor de vierde keer 60 (!) punten in het mandje en komt daarmee naast Michael Jordan DMM

01 december 2019

10u04

Bron: NBA 0 NBA James Harden heeft voor de vierde keer in zijn loopbaan de 60 punten gehaald in één wedstrijd. De zevenvoudig All Star deed dat voor Houston Rockets in het thuisduel tegen de Atlanta Hawks. Met monsterzege tot gevolg: 158-111.

‘The Beard’ had voor z’n 60 punten slechts 31 minuten speeltijd nodig. Legende Michael Jordan slaagde er eerder in vier keer op 60 of meer punten uit te komen in het reguliere seizoen. Slechts twee spelers deden ooit beter: Wilt Chamberlain slaagde in de jaren 60 liefst 32 keer in het huzarenstukje. Kobe Bryant deed het zes keer in veel recentere tijden.

“Het is, zoals alles wat hij doet, ongelooflijk”, sprak Rockets-coach Mike D’Antoni na de wedstrijd over de prestatie van Harden. De Amerikaan was naast z’n 60 punten ook goed voor 8 rebounds en 8 assists. Met de riante overwinning komen de Houston Rockets vierde te staan in de Western Conference. De ploeg van Harden won 13 keer en verloor 6 keer.

Harden zelf reageerde kort op het Twitteraccount van de NBA na zijn 60 punten. “Wat ik denk als ik nu in één adem wordt genoemd met Chamberlain, Jordan en Bryant? Dat zijn de grootheden van onze sport. Het is een doel om het niveau van die mannen te halen. Ik hoop aan het eind van de rit voor altijd naast hen te komen staan. Still a work in progress, maar we komen er wel", aldus Harden.

🚀 4th career 60-point game

🚀 16-24 FGM

🚀 8 3PM



In three quarters of action, @JHarden13 attempts the lowest number of field goals in a 60-point performance in @NBAHistory! #OneMission pic.twitter.com/tOZ8Jm9E5n NBA(@ NBA) link

