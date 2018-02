Indrukwekkende Anthony Davis leidt New Orleans naar zege, Houston wint opnieuw XC

27 februari 2018

09u31

Bron: Belga 0 NBA New Orleans heeft in de Noord-Amerikaanse professionele basketbalcompetitie (NBA) Phoenix geklopt met 125-116. Anthony Davis was in het winnende kamp de grote uitblinker met 53 punten, een seizoensrecord.

Het is voor New Orleans, vijfde in de Western Conference (34 zeges, 26 nederlagen), de zesde overwinning op rij. De 24-jarige Davis is de eerste NBA-speler die erin slaagt om tijdens een match op zijn minst 50 punten te scoren, 15 rebounds te benutten en 5 intercepties uit te voeren. Met 53 punten zet hij wel niet zijn hoogste totaal ooit neer. In februari 2016 lukte Davis in een wedstrijd 59 punten. Phoenix kon rekenen op 40 punten van Devin Booker, maar verloor dus opnieuw, de tiende maal op rij al. Het team is de hekkensluiter in de Western Conference.

Houston ging in Utah winnen met 85-96, dankzij onder meer 26 punten van James Harden. Houston, dat zijn dertiende opeenvolgende winst pakte, blijft koploper in de Western Conference. Golden State klopte New York met 111-125. Klay Thompson en Stephen Curry blonken uit met samen 47 punten. Ook Kevin Durant leverde, met 22 punten, zijn bijdrage aan de zege.

In de Eastern Conference kende leider Toronto (42 zeges, 17 nederlagen) geen problemen met Detroit 123-94. Ook eerste achtervolger Boston (43 zeges, 19 nederlagen) pakte tegen Memphis (109-98) de volle buit.