Indiana smeert LA Lakers vierde seizoensnederlaag aan LPB

18 december 2019

10u20

Bron: Belga 0

De LA Lakers hebben in de NBA hun vierde nederlaag van het seizoen geleden. De leider uit de Western Conference verloor bij Indiana met 105-102. Domantas Sabonis was in het winnende kamp de grote uitblinker met 26 punten. Voor de Lakers volstonden de twintig punten van LeBron James en Dwight Howard niet. Het team uit Los Angeles blijft in het westen wel de stand aanvoeren met 24 zeges tegen vier nederlagen.

Charlotte veroverde de volle buit tegen Sacramento (110-102), New York trok aan het langste eind tegen Atlanta (143-120). Brooklyn haalde het dankzij een sterke Spencer Dinwiddie (31 punten) na een verlenging van New Orleans met 108-101, terwijl Utah zich met 109-102 de betere toonde van Orlando. De LA Clippers tot slot legden Phoenix over de knie (120-99).