IJzersterke LeBron James zet Lakers op voorsprong tegen Portland en is op recordjacht

23 augustus 2020

09u09 0 NBA De LA Lakers hebben zaterdag hun derde wedstrijd tegen de Portland Trail Blazers in de play-offs van de NBA gewonnen. LeBron James had met 38 punten een groot aandeel in de 116-108 zege. De sterspeler van de Lakers noteerde verder 12 rebounds en 8 assists.

Historic night for @KingJames!



👑 38 PTS, 12 REB, 8 AST

👑 4 3PM (3rd all-time in #NBAPlayoffs threes)

👑 @Lakers W (2nd all-time in #NBAPlayoffs wins) pic.twitter.com/7GRI2UVCFw NBA(@ NBA) link

Anthony Davis was met 29 punten, waarvan 23 in de tweede helft, ook van grote waarde voor de Lakers. Kentavious Caldwell-Pope noteerde verder 13 punten en Alex Caruso 10 punten en 7 assists. De Lakers leiden nu met 2-1. De vierde wedstrijd in de play-offs van de Western Conference is maandag.

James deed met de winst van zaterdag ook nog wat records sneuvelen. Zo is hij nu de op een na meest succesvolle speler in de NBA-play-offs wat zeges betreft. James heeft er nu 158 op de teller, eentje meer dan Tim Duncan, legende van de San Antonio Spurs. Enkel Derek Fisher, die ook voor de Lakers speelde, gaat LeBron nog vooraf, hij won 161 wedstrijden. Een kwestie van dagen voor James ook dat record te pakken heeft.

En ook in de lijst van topscorers schuift hij op. Meerbepaald in die van gescoorde driepunters. James scoorde er vier en gaat zo in de all time-ranking Klay Thompson (Golden State) voorbij naar de de derde plaats met 375 stuks. Thompson is nog actief, maar heeft zich met z’n ploeg na een kwakkelseizoen niet kunnen plaatsen voor de play-offs. Enkel James’ ex-ploegmaat Ray Allen (385, ex-Boston en Miami) en Stephen Curry (475, Golden State) gaan James nu nog voor.

Eastern Conference

Ook Milwaukee heeft een voorsprong te pakken in hun serie tegen Orlando. De Bucks wonnen dankzij 34 punten van sterspeler Giannis Antetokounmpo met 121-107. De Griek liet zich opmerken met een heel accuraat shot. Hij haalde een shotpercentage van meer dan 85%. Milwaukee leidt in de tussenstand met 2-1.

Nog in het oosten kon Oklahoma bij een 2-0 achterstand iets terugdoen tegen Houston. Na een verlenging werd het 119-107, met dank aan 29 punten van Dennis Schröder. Bij de Rockets was James Harden (38 punten) opnieuw sterk, maar dat volstond niet voor de zege. Tussenstand: 2-1 in het voordeel van Houston.

Miami tot slot zette dankzij een 124-115 overwinning tegen Indiana een grote stap richting de halve finales. Het staat nu 3-0 voor. De Heat kon rekenen op Jimmy Butler (27 punten) en Goran Dragic (24 punten). Bij Indiana volstonden de 34 punten en 14 assists van Malcolm Brogdon niet.

🦌 35/11/7 for Giannis 🦌@Giannis_An34 becomes the first player in #NBAPlayoffs HISTORY with at least 35 PTS, 10 REB, 5 AST on 85% shooting! #WholeNewGame pic.twitter.com/5Wo5cCdyCY NBA(@ NBA) link