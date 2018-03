Houston wint na verlenging van Detroit, Cleveland naar play-offs Redactie

23 maart 2018

09u49

Bron: Belga 0 NBA Cleveland heeft zich vannacht zonder te spelen verzekerd van een ticket voor de play-offs in de Noord-Amerikaanse professionele basketbalcompetitie (NBA). De Cavaliers hebben dit te danken aan de nederlaag van Detroit bij Houston: 100-96 na één verlenging.

Cleveland, de kampioen van 2016, is zo voor het vierde opeenvolgende seizoen zeker van deelname aan de play-offs. Het team van LeBron James telt nu tien zeges meer dan Detroit, het nummer negen in de Eastern Conference. Zelfs als de Cavaliers, derde in het Oosten, de laatste elf wedstrijden van het reguliere seizoen verliezen, eindigen ze nog altijd bij de eerste acht in de Eastern Conference. In het Oosten hadden Toronto en Boston al hun ticket op zak voor de play-offs, in de Western Conference geldt dat voor Houston en Golden State.

Houston, leider in de Western Conference, liet zich in eigen huis bijna verrassen door Detroit. Na vier quarters stond het 88-88, maar in de verlenging ontbond superster James Harden (21 ptn) zijn duivels met tien punten: 100-94. De Rockets boekten zo hun zevende opeenvolgende zege. Bij de Pistons was Blake Griffin goed voor een triple double: 21 punten, tien rebounds en tien assists.

