Houston trekt stand in evenwicht tegen Golden State, sterspeler Harden genomineerd voor MVP-award DMM

17 mei 2018

09u29 0 NBA Houston Rockets is vannacht langszij gekomen in de finale van de Western Conference in de NBA. James Harden en co trokken voor eigen publiek met 127-105 aan het langste eind tegen titelverdediger Golden State. De stand is nu 1-1.

Houston maakte in eigen huis zijn reputatie van best presterende team uit de reguliere competitie waar en kwam nooit in de problemen. Eric Gordon en James Harden waren goed voor 27 punten. Eerder op de avond vernam Harden dat hij samen met LeBron James (Cleveland) en Anthony Davis (New Orleans) genomineerd is voor de MVP-titel dit seizoen. Harden geldt al langer als een van de topfavorieten en kan de eerste speler van Housten Rockets zijn sinds Moses Malone in 1982 met de prijs ging lopen.

Aan de overzijde baatten de sterke 38 punten van Kevin Durant niet voor de Warriors. Andere sterkhouders Stephen Curry en Klay Thompson bleven samen steken voor slechts 24 punten, terwijl ze er in de eerste confrontatie nog 46 door de korf gooiden. Het duo kon amper drie van de twaalf driepuntpogingen verzilveren.

De derde en vierde partij worden in het Californische Oakland, de thuishaven van Golden State, afgewerkt. Wie het eerst vier keer wint, stoot door naar de grote finale. De tegenstander daarin wordt Boston of Cleveland, de finalisten in het Oosten. De Celtics leiden met 2-0.