Houston slaat terug in NBA, nieuw verlies voor Cleveland Redactie

12 maart 2018

09u48

Bron: Belga 0 NBA Houston heeft het verlies van vrijdag in de kraker tegen Toronto doorgespoeld. De Rockets klopten gisteren in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA) Dallas met 82-105.

Houston is door de zege het eerste team uit de Western Conference dat zijn ticket voor de play-offs beet heeft. In de oostelijke competitie zijn Toronto en Boston sinds vorige week al zeker van de nacompetitie. Chris Paul (24 ptn) en Eric Gordon (26 ptn) waren beslissend voor Houston. "Ons enige doel is in de Western Conference op de eerste plaats eindigen", sprak die laatste na de partij.

Golden Staten ging in Minnesota, dat kon rekenen op een sterke Karl-Anthony Towns (31 ptn), ten onder met 109-103. Het team staat voorlopig op de tweede stek achter Houston.

Cleveland kon niet winnen tegen de LA Lakers (127-113). Julius Randle (36 ptn, 14 rbds) was de grote uitblinker in het winnende kamp. Het is voor Cleveland al de vierde nederlaag in zes wedstrijden. Victor Oladipo (27 ptn) was tot slot de grote boeman bij Indiana tegen Boston. Indiana won de partij nipt met 97-99.