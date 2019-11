Houston Rockets weten na acht opeenvolgende zeges opnieuw wat verliezen is, Pau Gasol stopt YP

Bron: Belga, ANP 0 NBA Er is een einde gekomen aan de zegereeks van de Houston Rockets in de NBA. Na acht overwinningen op rij verloren de Texanen woensdagavond met 105-95 in Denver. Pau Gasol (Portland Trail Blazers) kondigde dan weer het einde van zijn actieve carrière aan.

De Serviër Nikola Jokic was met 27 punten en 12 rebounds de sterkhouder bij de Nuggets. In het verliezende kamp kwam James Harden eveneens tot 27 punten, twee meer dan teamgenoot Russell Westbrook. In de tussenstand van de Western Conference blijft Denver tweede (10 zeges, 3 nederlagen), net voor Houston (11 zeges, 4 nederlagen). De LA Lakers, die niet in actie kwamen, staan op nummer 1 (12 zeges, 2 nederlagen).

De LA Clippers verstevigden hun vierde plaats dankzij een knappe overwinning tegen Boston, de leider in de Eastern Conference. Na een verlenging haalden de Californiërs het met 107-104. Lou Williams was goed voor 27 punten, Paul George klokte af op 25 punten. Topschutter van de partij werd bezoeker Jayson Tatum met 30 punten. Door het verlies moeten de Celtics bovenin de stand Milwaukee naast zich dulden. De Bucks boekten hun elfde zege in veertien wedstrijden door Atlanta te verslaan met 127-135. Giannis Antetokounmpo maakte 33 punten.

Pau Gasol stopt bij Trail Blazers

Pau Gasol staat dan weer niet langer op de spelerslijst van Portland Trail Blazers. De zesvoudig All Star, die in 2009 en 2010 kampioen van de NBA werd met Los Angeles Lakers, is herstellende van een operatie aan zijn linkervoet. Het herstel duurt langer dan verwacht, waardoor Gasol besloten heeft zijn contract in te leveren. “Ik ga me nu volledig focussen op mijn revalidatie”, aldus de 39-jarige Spanjaard, die bij de Trail Blazers plaats wil maken voor een speler die wel direct inzetbaar is. Gasol liep eind vorig seizoen in dienst van Milwaukee Bucks een stressfractuur in zijn voet op. Hij hoopte dit seizoen van waarde te kunnen zijn voor de Trail Blazers, maar het herstel gaat tussen de zes en twaalf maanden duren, zo verklaarde Gasol in een videoboodschap.

Gasol blijft wel in Portland revalideren. Hij praat met de club over een andere rol, mogelijk als coach. Gezien zijn leeftijd lijkt de kans klein dat de Catalaan, die de Spaanse vlag droeg bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen van 2012, nog als speler terugkeert in de NBA.