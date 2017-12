Houston onderuit tegen LA Clippers, ondanks 51 punten van James Harden Redactie

Bron: Belga 0 USA TODAY Sports James Harden NBA Houston heeft vandaag in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) de volle buit niet kunnen thuishouden tegen Los Angeles. De Clippers wonnen de partij met 118-128.

James Harden scoorde maar liefst 51 punten voor Houston, maar kon de nederlaag dus niet verhinderen. Het was al de tweede match op rij dat Harden de kaap van vijftig punten rondde. Hij is daarmee de eerste speler die daarin slaagt in de NBA sinds Kobe Bryant in 2007.



Na afloop van het duel ging het echter meer over Hardens irritatie over de arbitrage dan over zijn score. Hij moest na enkele overtredingen en een discussie daarover voortijdig gaan douchen. "Foute beslissingen", fulmineerde Harden na het duel. "Ik word er moe van steeds te horen 'ik heb een fout gemaakt' of 'ik heb het niet gezien'. Ik weet dat we allemaal fouten maken, maar dit is zo frustrerend."

