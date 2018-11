Houston neemt de scalp van Golden State, maar ziet toptransfer wel weer vertrekken DMM

16 november 2018

09u05

Bron: Belga 0 NBA De Golden State Warriors hebben hun vierde nederlaag van het seizoen moeten slikken. De titelverdediger in de NBA verloor met 107-86 in Houston.

In een heruitgave van de Western Conferencefinale van vorig seizoen leidde James Harden zijn team naar de overwinning. 'The Beard' kroonde zich met 27 punten tot topschutter van de partij in het Toyota Center van de Rockets. Bij de bezoekers uit Oakland ontbrak sterspeler Stephen Curry door een liesblessure. In zijn afwezigheid was Kevin Durant goed voor 20 punten.

De Warriors blijven ondanks het verlies aan de leiding in de Western Conference. Met twaalf zeges in zestien matchen voeren de Californiërs het klassement aan voor Portland (10-4) en Denver (10-5). De Nuggets wonnen overtuigend met 138-93 van Atlanta. Juancho Hernangomez maakte er 25 voor de thuisploeg.

Het ambitieuze Houston begon het seizoen dramatisch maar pakte tegen Golden State een derde zege op rij, de zesde in acht wedstrijden. Met zeven overwinningen en evenveel nederlagen kamperen de Texanen in de middenmoot van de Western Conference. Het team maakte voor de match tegen Golden State overigens bekend dat Carmelo Anthony de club verlaat. De tienvoudig All Star kwam in de zomer over van Oklahoma City maar vond zijn draai niet bij de Rockets.

In de derde partij van waren de LA Clippers thuis te sterk voor San Antonio. De Spurs trokken, ondanks een uitstekende DeMar DeRozan (34 ptn), met 116-111 aan het kortste eind. Lou Williams was goed voor 23 punten bij de Clippers, die vierde staan in het westen, vijf plaatsen boven de Spurs.

James Harden drive & dish up top to Capela!#Rockets 54#DubNation 45



📺: @NBAonTNT pic.twitter.com/ZSR9EMduNG NBA(@ NBA) link

Uitslagen

Houston - Golden State 107-86

Denver - Atlanta 138-93

LA Clippers - San Antonio 116-111

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Toronto 12 3 0.800

2. Milwaukee 10 4 0.714

3. Boston 8 6 0.571

. Indiana 8 6 0.571

5. Philadelphia 9 7 0.563

6. Detroit 7 6 0.538

7. Charlotte 7 7 0.500

8. Orlando 7 8 0.467

9. Miami 6 8 0.429

10. Brooklyn 6 9 0.400

11. Washington 5 9 0.357

12. New York 4 11 0.267

. Chicago 4 11 0.267

14. Atlanta 3 12 0.200

15. Cleveland 2 12 0.143

WESTERN CONFERENCE

1. Golden State 12 4 0.750

2. Portland 10 4 0.714

3. Denver 10 5 0.667

4. Oklahoma City 9 5 0.643

. LA Clippers 9 5 0.643

6. Memphis 8 5 0.615

7. LA Lakers 8 6 0.571

. Sacramento 8 6 0.571

9. San Antonio 7 7 0.500

. Utah 7 7 0.500

. New Orleans 7 7 0.500

. Houston 7 7 0.500

13. Dallas 6 8 0.429

14. Minnesota 6 9 0.400

15. Phoenix 3 11 0.214