Houston na zege op weg naar halve finales, Stephen Curry gaat LeBron James achterna XC

24 april 2018

09u04

Bron: Belga/AD.nl 0 NBA Houston heeft zijn ticket voor de halve finales van de Western Conference bijna beet. Het klopte op de vierde speeldag in de eerste ronde van de play-offs in de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie NBA Minnesota met 119-100. In de tussenstand leidt Houston met 3-1.

Houston kon rekenen op een sterke James Harden, die 36 punten voor zijn rekening nam. Vooral in het derde kwart kwam het team sterk voor de dag. Het scoorde toen maar liefst vijftig punten, een clubrecord. Ook Chris Paul (25 ptn), Eric Gordon (18 ptn) en Trevor Ariza (15 ptn) hadden hun aandeel in de zege. Aan de overzijde trof Karl-Anthony Towns 22 keer raak, maar dat mocht dus niet baten. Houston leidt na vier onderlinge duels met 3-1. Als het woensdag in eigen huis nogmaals wint, is de kwalificatie voor de halve finales een feit.

Ook Utah staat dicht bij de halve finales, na een 113-96 overwinning tegen Oklahoma City. De 21-jarige Donovan Mitchell was in het winnende kamp met 33 punten de grote uitblinker. Utah staat in de onderlinge duels met 3-1 voor. Wint het woensdag in Oklahoma, is het zeker van de volgende ronde.

Het team dat vier keer wint, stoot door naar de halve finales in zijn Conference.

Stephen Curry gaat LeBron James achterna

De Amerikaanse basketballer Stephen Curry gaat Hollywood in. De dertigjarige superster van Golden State Warriors heeft een contract getekend met Sony Pictures Entertainment, om films en tv-series te gaan maken. Curry treedt daarmee in de voetsporen van LeBron James, die onder meer het populaire tv-programma The Wall heeft geproduceerd.

"Ik voel me vereerd dat ik dit platform krijg'', zei Curry. "Ik wil het gebruiken om de wereld positief te beïnvloeden." De basketballer, die de Warriors in 2015 en vorig jaar naar de titel in de NBA leidde en twee keer werd gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de competitie, gaat zich in Hollywood focussen op programma's over familie, geloof en sport. Curry is momenteel herstellende van een enkelblessure. Hij hoopt tijdens de tweede ronde van de play-offs zijn rentree te maken bij de Warriors.

Onbekend is hoeveel Curry gaat verdienen met zijn nieuwe baantje bij Sony. De basketballer verlengde vorig jaar zijn contract bij de Warriors met vijf jaar. Hij gaat in die periode een slordige 175 miljoen euro verdienen.