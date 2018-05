Houston en Golden State staan op een overwinning van de finale Redactie

07 mei 2018

08u51 0 NBA Houston Rockets en Golden State Warriors hebben gisteravond allebei een derde zege geboekt in de halve finales van de play-offs in de Western Conference in de NBA. De Rockets wonnen het vierde duel tegen Utah Jazz met 100-87, de Warriors versloegen New Orleans Pelicans met 118-92.

De Rockets hadden de tweede wedstrijd uit de serie voor eigen publiek verloren, maar boekten zondagavond hun tweede zege op rij in Salt Lake City, de thuishaven van Utah Jazz. Chris Paul was bij de Rockets goed voor 27 punten en twaalf rebounds, James Harden scoorde 24 punten. Bij Utah Jazz volstonden de 25 punten van Donovan Mitchell niet om de overwinning uit de brand te slepen. De Rockets, die nu met 3-1 leiden, kunnen het morgen in Houston afmaken.

Titelverdediger Golden State had vrijdag in New Orleans verloren, maar pakte er twee dagen later wel de winst. Daardoor staat het 3-1 in het voordeel van de Warriors. Kevin Durant en Stephen Curry waren met respectievelijk 38 en 23 punten opnieuw de grote mannen bij de Warriors. Bij de Pelicans was Anthony Davis goed voor 26 punten en twaalf rebounds. Als de Warriors dinsdag winnen, staan ze voor het vierde jaar op rij in de finale van de Western Conference.