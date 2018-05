Houston brengt stand in evenwicht tegen Golden State Redactie

23 mei 2018

08u33

Bron: Belga 0 NBA Houston heeft vannacht de stand in evenwicht gebracht in de finale van de Western Conference in de NBA tegen Golden State. De Rockets wonnen met 92-95 bij de Warriors, waardoor het nu 2-2 staat in de clash tussen het beste team uit de reguliere competitie en de titelverdediger.

Voor de Rockets gooiden James Harden en Chris Paul respectievelijk 30 en 27 punten door de korf. Bij Golden State waren Stephen Curry (28 ptn) en Kevin Durant (27 ptn) het best bij schot. Door de nederlaag tegen Houston kwam een einde aan zestien opeenvolgende thuiszeges in de play-offs voor Golden State.

De vijfde partij gaat donderdag door in Houston.

Wie het eerst vier keer wint, stoot door naar de grote finale. De tegenstander daarin wordt Boston of Cleveland, de finalisten in het Oosten. De tussenstand is in dat duel eveneens 2-2.

Chris Paul puts up 27 PTS, 4 AST to help the @HoustonRockets win on the road and even the series 2-2! #Rockets #NBAPlayoffs pic.twitter.com/MGStG9B8R0 NBA(@ NBA) link