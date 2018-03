Houston boekt vijftiende zege op rij in de NBA, Harden alweer de grote man TLB

04 maart 2018

08u53

Bron: Belga 0 NBA Ploeg in vorm Houston Rockets heeft zijn vijftiende zege op rij geboekt in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). In het eigen Toyota Center haalden ze het met 123-120 van Boston Celtics.

De Rockets hadden heel wat last met de bezoekers uit Boston, maar dankzij James Harden (26 punten), Eric Gordon (29 ptn) en Trevor Ariza (21) stelden ze de zege toch veilig, waardoor ze reeds sinds 28 januari ongeslagen zijn. Bij de Celtics konden Kyrie Irving (18 punten) en Marcus Morris (21) de nederlaag niet vermijden.

In de Western Conference blijft Houston Rockets met 49 gewonnen wedstrijden aan de leiding, voor Golden State Warriors en Portland. Boston staat op de tweede plaats in de Eastern Conference, achter leider Toronto.