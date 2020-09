Hongerige LeBron James versus ex-club: Miami Heat en LA Lakers spelen finale NBA FDZ/XC

28 september 2020

09u10 0 NBA De basketballers van Miami Heat hebben zich vannacht geplaatst voor de finale van de NBA. Daarin treffen ze de Los Angeles Lakers die zich eerder dit weekend -ten koste van Denver Nuggets- hadden verzekerd van een finaleplaats.

Adebayo lifts Miami to Finals! 💪@Bam1of1's playoff career-high 32 PTS, 14 REB help the @MiamiHEAT win Game 6 and advance to the #NBAFinals presented by YouTube TV!



MIA/LAL Game 1: Wednesday at 9pm/et on ABC pic.twitter.com/PjHNHdFDXQ NBA(@ NBA) link

In Disney World in Orlando (Florida) won The Heat het zesde duel in de finale van de Eastern Conference met 125-113 van zeventienvoudig NBA-kampioen Boston Celtics, waardoor ze in de best-of-seven op een onoverbrugbare 4-2-voorsprong kwamen.

Heat maakte het verschil in het vierde kwart, waarin het tot liefst 37 punten kwam. Bam Adebayo maakte 10 van zijn 32 punten in het laatste kwart. Jimmy Butler was in totaal goed voor 22 punten en Tyler Herro nam 19 punten voor zijn rekening.

Hongerige King James

Miami Heat won de NBA-finale in 2006, 2012 en 2013. Bij die laatste twee zeges speelde LeBron James nog in Miami. Deze keer staat King James bij tegenstander LA Lakers. En die blijft hongerig, ook op zijn 35ste. Tijdens het seizoen niet verkozen tot MVP - die titel was weggelegd voor Giannis Antetokounmpo. “It pissed me off (het maakte me kwaad, red.)”, aldus James. Zaterdagnacht loodste hij de Los Angeles Lakers naar een eerste NBA-Finals in tien jaar.

38 punten, 16 rebounds, 10 assists. De zoveelste ‘triple double’ uit zijn carrière. Niet te stoppen. Zijn field goal-percentage: 60%. Hij speelt de Finals voor de tiende keer, won vier titels. De discussies over wie de greatest of all time is, zijn oeverloos. James hoort in dat rijtje thuis. Één van de besten - zoniet dé beste - van zijn generatie. “Mijn team zei me: ‘bring us home’. Het was mijn verantwoordelijkheid om de juiste plays te maken en om ons te helpen winnen. Maar nu komt het echte werk eraan.” De zege tegen Denver Nuggets (117-107) zorgde voor een onoverbrugbare 4-1-kloof. Op de officiële kanalen van de club postten ze een foto van de ploeg. Special squad. Wat later een geel-zwarte foto: NBA Finals 2020, leave a legacy. ‘Nog één ronde, de marathon gaat verder’.

Eerbetoon aan Kobe Bryant

De Finals starten sowieso met de Lakers als torenhoge favoriet. Ze zijn het beste team. Want vergis u niet, LA Lakers is meer dan alleen LeBron James . Zijn sidekick heet Anthony Davis, goed voor 27 punten in de zege tegen de Nuggets. Een monster. Voorts loopt er met onder meer Danny Green, Dwight Howard en Rajon Rondo genoeg ervaring rond.

Tien jaar geleden klopten de LA Lakers Boston Celtics in zeven wedstrijden. Hun laatste ring. Een team onder leiding van Kobe Bryant. Een heruitgave van die Finals zou tellen qua symboliek.

In het jaar dat ‘Black Mamba’ (Kobe Bryant) jammerlijk overleed, kunnen de Lakers hem het ultieme eerbetoon geven. Een team onder leiding van LeBron James. Focus, drive, vastberadenheid, legendarisch.

De eerste wedstrijd wordt woensdag gespeeld, ten laatste op dinsdag 13 oktober weten we wie de opvolger wordt van Toronto Raptors, de kampioen van vorig jaar.

