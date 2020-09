Hommeles bij de Celtics: Miami neemt Boston weer te grazen, Celtics-spelers clashen in de kleedkamer DMM

Bron: NBA/Belga 0 NBA Miami heeft ook het tweede duel tegen Boston in de finale van de Eastern Conference gewonnen. De Heat haalde het in de NBA-bubbel in Orlando met 106-101. Na de partij clashten de spelers van de Boston Celtics onderling in de kleedkamer.

Boston leek in het tweede kwart op weg naar een vlotte zege. De Celtics kwamen 42-24 voor, maar na de pauze zette Miami de scheve situatie recht. Het derde kwart ging met 37-17 naar de Heat. Bam Adebayo maakte daarin 15 van zijn 21 punten. Miami gaf de voorsprong daarna niet meer uit handen. Goran Dragic werd uiteindelijk topschutter met 25 punten, twee meer dan Kemba Walker van Boston.

Morgen kunnen de Celtics maar beter winnen in de derde finalewedstrijd om hun kansen op kwalificatie gaaf te houden. Al lijken er wel wat wonden geslagen in de kleedkamer. Zo zou het tot een fikse ruzie tussen een aantal spelers gekomen zijn in de kleedkamer. Waarnemers zagen Marcus Smart vloekend de kleedkamer verlaten. Jayson Tatum: “Het is normaal dat we boos zijn als we 0-2 achter komen te staan.”

In de finale van de Western Conference staat de eerste confrontatie tussen de Denver Nuggets en de Los Angeles Lakers vanavond op het programma.

