Hoe Michael Jordan ploegmaat Dennis Rodman uit bed van Carmen Electra ging halen in Las Vegas: “Komaan man, we moeten trainen”

27 april 2020

12u41

Bron: Daily Mail 1 NBA Dat Dennis Rodman een ‘geval apart’ was hoeft geen betoog. De Amerikaan speelde tussen 1995 en 1998 voor de Chicago Bulls en had zo een belangrijk aandeel in de drie opeenvolgende NBA-titels die de franchise haalde tussen 1996 en 1998. De Netflix-documentaire ‘The Last Dance’ legt nu ook dat aparte kantje van Rodman bloot. Of hoe Michael Jordan bijna 3.000 kilometer vloog om z’n ploegmaat in Las Vegas eigenhandig uit z’n bed te lichten.

Sinds zondag zijn de derde en vierde aflevering van de documentaire ‘The Last Dance’ te bekijken, bij ons op Netflix. In die docu krijgen we een unieke blik achter de schermen tijdens het laatste kampioenenjaar van de Chicago Bulls in 1997-1998. Het laatste seizoen van misschien wel de beste ploeg ooit in de NBA. In de jaren negentig werden de Bulls in acht seizoenen zes keer kampioen.

‘The Worm’, zo luidde de bijnaam van Dennis Rodman, was al 34 toen hij in 1995 aankwam bij de Bulls, maar bleek al snel een perfecte match te zijn voor het team. Na Jordan en Scottie Pippen werd hij de derde dragende kracht van het team. Met z’n excentrieke stijl en dito kapsel zette hij zich zowel op als naast het veld in de schijnwerpers. Op het parket was Rodman, als power forward, vooral een steengoede verdediger die gemiddeld zowat 15 rebounds per wedstrijd plukte. Niemand deed in die drie seizoenen die hij voor de Bulls speelde beter. In 1995-1996 won Chicago zo 72 van de 82 matchen in het reguliere seizoen. Tot dan een absoluut record dat pas recent verbroken werd door de Golden State Warriors van Stephen Curry (73-9 in één seizoen).

Het was een heuse bezigheid om z’n vriendin te zijn. Hij wilde niet van ophouden weten... Carmen Electra

In het seizoen 1997-1998 was hij vooral in het begin van levensbelang voor de ploeg, door de blessure van Pippen. Toen die terugkwam van z’n kwetsuur liet Rodman het wat hangen, zo zegt Sam Smith, schrijver van de Bulls. “Het werd dramatisch met Rodman. Hij dronk, feestte en verloor alle voeling met de realiteit.” Daarom stapte de power forward naar de clubleiding om te vragen of hij er even tussenuit mocht.

Carmen Electra

En zo geschiedde. Rodman trok in het midden van het seizoen richting Las Vegas. Ondanks tegengas van Jordan kreeg hij de toestemming van de club en coach Phil Jackson. “Als je hem op vakantie laat gaan, zullen we hem niet meer zien. Als je hem dan nog naar Las Vegas laat gaan, zullen we hem zeker niet meer zien”, reageerde Jordan. Rodman had van de clubleiding 48 uur gekregen, daarna moest hij zich opnieuw aanmelden op de club...

“Hij kwam natuurlijk niet op tijd terug”, sakkert Jordan in de docu. “We moesten gewoon naar daar gaan om z’n kont uit bed te lichten. Maar ik ga niet dieper in op waar hij was en wie er naast hem in bed lag, bla bla bla...” Maar dat wordt snel duidelijk.

Carmen Electra, Amerikaans model bekend van Baywatch en toenmalig ‘vriendinnetje’ van Rodman, getuigt over de escapade van de Amerikaan. “Het was leuk. Het feestje begon op gang te komen, eerst gingen we nog eten in z'n favoriete restaurant, daarna trokken we naar een club en zouden we verdergaan tot in de vroege uurtjes... Het stopte niet”, luidt het bij Electra. “Het was een heuse bezigheid om z’n vriendin te zijn. Hij wilde niet van ophouden weten.”

Van The Worm was wel geweten dat hij er een nogal uitbundig seksleven op nahield. De Amerikaan sliep in z’n basketcarrière alleen al naar eigen zeggen met meer dan 2.000 vrouwen, waarvan er minstens 500 geen prostituee waren.

Ring 6

Ondertussen had Jordan z’n trip naar Vegas gemaakt.

“Plots hoorde ik geklop op de deur”, gaat Electra verder. “Het was Michael Jordan, ik verstopte me zo snel ik kon achter m’n kussen met zoveel mogelijk lakens rond mij. Ik wilde niet dat hij me zo zag. Jordan riep tegen Dennis: ‘Komaan man, we moeten trainen.’”

Eenmaal terug in Chicago legde coach Phil Jackson er stevig de pees op, om zo Rodman tot het uiterste te drijven. Maar die bleek weinig aan fysieke kracht ingeboet te hebben. Rodman excelleerde en haalde betere resultaten dan eender wie in de conditieproeven.

Op 14 juni 1998 wonnen de Bulls game 6 tegen de Utah Jazz in de NBA-finale. Jordans zesde ring was een feit.

Alsook ‘The Last Dance’.

