Hoe een stomdronken diner een speciale band smeedde tussen voormalig NBA-vedette Rodman en Kim Jong-un: “Ik had geen idee wie hij was” DMM

11 mei 2020

11u51 0 NBA Excentrieker dan Dennis Rodman worden ze zelden of nooit gemaakt. De Amerikaan hield er zelfs een vrij goeie relatie met Kim Jong-un op na. In een podcast met Mike Tyson kwam hij nog eens terug op zijn eerste ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider. “Voor ik het wist, waren we dronken.”

De Chicago Bulls zijn alomtegenwoordig sinds ‘The Last Dance’ op Netflix is verschenen. Naast Michael Jordan zelf is voormalig ploegmaat Dennis Rodman (58) één van de meest opvallende figuren. ‘The Worm’ zette zich met z’n extravagante stijl en kapsels zowel op als naast het veld in de schijnwerpers. Samen met Jordan en Pippen was Rodman de grote man in de (tweede) reeks van drie NBA-titels die de Bulls wonnen tussen 1995 en 1998.

Excentriek bleef Rodman ook na zijn carrière. De voormalige power forward is nog steeds voorzien van het nodige ijzerwerk en ook zijn nagels zijn steevast in een opvallende kleur gelakt. De voorbije jaren haalde ook Rodmans bijzondere relatie met Kim Jong-un, het staatshoofd van Noord-Korea de wereldpers. ‘The Worm’ bezocht de Democratische Volksrepubliek voor het eerst in 2013 en kwam er later nog geregeld terug.

Ik vroeg wie die gast was en toen vertelden ze mij dat het hun leider was. Ik had er totaal geen idee van. Dennis Rodman

Harlem Globetrotters

Dat die eerste ontmoeting met Kim Jong-un iets speciaals was, blijkt uit Rodmans getuigenis in de “Hotboxin-podcast” van Mike Tyson. De 2m01 grote Amerikaan was zeven jaar geleden met de Harlem Globetrotters te gast in Noord-Korea. “Toen ze mij vertelden dat ik naar daar zou gaan, dacht ik vooral dat ik handtekeningen zou moeten uitdelen en wat basketbal zou spelen”, begon Rodman.

“Toen ik van het vliegtuig stapte, wachtten ons een tachtigtal mensen op om ons elegant op te vangen. Er werd gevraagd of we blij waren in het land te zijn”, gaat Rodman verder. “Iets later waren we met de Globetrotters in een zaal. Een functionars kwam mij als niet-speler vragen om mee te komen. Ik dacht dat ze me naar de gevangenis zouden sturen voor iets wat ik in Amerika gedaan had.”

Desalniettemin gehoorzaamde Rodman. De Amerikaan liep met zijn begeleiders mee naar een tribune waar een aantal troonachtige stoele stonden. “Het waren er een stuk of twintig. Het volgende moment begon er 22.000 man recht te staan en in de handen te klappen. Het publiek juichtte luid en ik dacht dat het voor mij was. Ik zwaaide terug. Tot er plots iemand kwam vertellen: ‘dat is voor hem’.”

He wanted a little karaoke, some vodka, some hotties and stuff like that. Dennis Rodman

Karaoke

‘Hem’ had Rodman niet meteen herkend. De basketballer had er weinig benul van hoe het staatshoofd van Noord-Korea eruit zag. “Ik vroeg wie die gast was en toen vertelden ze mij dat het hun leider was”, zegt Rodman. “Ik had er totaal geen idee van.” Dat de Noord-Koreaanse leider het op de koop toe ook nog eens zou kunnen vinden met de voormalige powar forward, was al helemaal onwaarschijnlijk.

Rodman: “Ik zat naast hem en we hebben de hele wedstrijd gepraat over basketbal. Toen de partij voorbij was, zei hij dat hij mijn gezelschap op prijs stelde en dat hij mij graag uitnodigde voor een diner. He wanted a little karaoke, some vodka, some hotties and stuff like that. Voor ik het wist zaten we stomdronken aan de tafel te dineren.”

“Over politiek hebben we nooit gepraat. Toen hij plots begon te zingen, had ik totaal geen idee wat hij allemaal aan het vertellen was. Het applaus van de omstaanders ging almaar door. En plots kwam er een achttienkoppig koor de intro van de serie Dallas zingen. De meisjes waren mooi, maar ze zongen telkens één en hetzelfde liedje”, aldus Rodman.

Het zal wel niet zo erg zijn. Ik heb nog aan tafel gezeten met mensen van daar die volgens de berichten al dood waren Rodman over de nieuwsberichten waarin wordt gesteld dat Kim Jong-un overleden is.

Ambassadeur

Na de merkwaardige eerste ontmoeting bleef de relatie met Kim Jong-un intact. Rodman bezocht Noord-Korea na zijn trip in 2013 nog meerdere malen en belde geregeld met de Noord-Koreaanse leider. Rodman was er fysiek voor het laatst in 2018. Hij ziet zichzelf als een Amerikaanse ambassadeur in Noord-Korea. Opvallend, gezien de internationale spanningen met het land die zich in de jaren vijftig afscheurde van Zuid-Korea.

Rodman - een notoir aanhanger van Donald Trump - hecht niet al te veel belang aan de berichten die de voorbije weken circuleerden rond de leider van Noord-Korea. Daarin werd gesteld dat Kim Jong-un er slecht aan toe is en zelfs zou zijn overleden. “Het zal wel niet zo erg zijn. Ik heb nog aan tafel gezeten met mensen van daar die volgens de berichten al dood waren.”

“Ik geloof het nieuws over Noord-Korea pas al ik hun kant van het verhaal heb gehoord. Het feit dat ze zoveel voor zichzelf houden, geeft internationale media de kans om mee te gaan in roddels”, aldus Rodman. ‘The Worm’ stapte in 2019 nog af op president Trump om de diplomatieke banden tussen Noord-Korea en de VS te verbeteren.

“Toen ik in Noord-Korea was, speelde ik met Kim’s dochter van zes maanden oud. Ik gaf haar mijn shirt. Het voelde alsof ik deel van de familie was. Bij mijn terugkeer naar de Verenigde Staten merkte ik wel dat ze mijn telefoon aan het checken waren. Sindsdien bel ik old school.”

