Hij moest er maar 2 uurtjes zijn: Michael Jordan sloeg cheque af met bedrag dat hóger lag dan heel z'n salaris in 15 jaar NBA

01 mei 2020

05u45 0 NBA Dat heet: aan het geld kunnen weerstaan. Michael Jordan (57) weigerde een cheque van 91 miljoen euro om twee uurtjes op te draven tijdens een evenement. Dat onthulde zijn agent op de Amerikaanse radio ‘WFAN’. Opmerkelijk, want dat bedrag is méér dan wat de beste basketter aller tijden tijdens zijn 15 jaar durende carrière aan salaris opstreek. Op een cent meer of minder moet Jordan echter niet kijken. Dankzij sponsordeals is hij met een vermogen van 1,9 miljard euro de rijkste gepensioneerde sporter ooit.

Het was een opvallende onthulling van David Falk op het Amerikaanse radiostation ‘WFAN’. Michael Jordan liet zomaar eventjes 91 miljoen euro schieten. En dat voor amper twee uurtjes presentie. “Drie jaar geleden sloot ik een deal van 100 miljoen dollar (91 miljoen euro) met een groot evenement. Het enige wat Jordan moest doen, was daar twee uur aanwezig zijn en een overeenkomst tussen twee sponsors aankondigen. Hij wees het gewoon af”, is Jordans manager nog steeds verbaasd.

Het is niet de eerste keer dat Jordan miljoenen laat liggen, zegt Falk. “Toen hij in Azië was voor een match van de Charlotte Hornets (het NBA-team waar Jordan sinds 2010 meerderheidsaandeelhouder is, red.), liet hij een smak geld passeren door niet in te gaan op een invitatie van een groot golftoernooi. En ook op de Filipijnen kon hij eens zes miljoen euro opstrijken dankzij een golfgebeuren. Ook dat wou hij niet.”

Een opvallende onthulling in een wereld waar geld meestal de dans leidt. En nog merkwaardiger als u weet dat die 91 miljoen euro méér is dan wat Jordan in zijn 15 jaar lange imposante NBA-carrière puur aan loon heeft vergaard. In totaal verdiende het icoon van de Chicago Bulls - waar hij zes titels pakte - 83 miljoen euro. 58 miljoen daarvan verzamelde hij in zijn laatste twee jaren bij de Bulls (1996/97 en 1997/98).

1,9 miljard

Toch is Jordan rijker dan de zee diep is. De intussen 57-jarige Amerikaan was immers één van de eerste sporters die een globaal marketingproduct werd. Zijn salaris werd ieder jaar aangevuld met de meest lucratieve sponsordeals. Geen kat of hond ter wereld die nog nooit van de Nike Air Jordan-schoenen heeft gehoord. De deal met Nike levert Jordan nu jaarlijks nog een slordige 123 miljoen euro op.

Tel daarbij overeenkomsten met sportdrankenfabrikant Gatorade, kledingmerk Hanes en kaartspelfabrikant Upper Deck, en u weet dat hij niet op een boterham meer of minder moet kijken. Volgens het gerenommeerde Forbes bezit hij vandaag de dag een vermogen van 1,9 miljard euro. Daar is de waarde van de Hornets - inmiddels zo’n 1,37 miljard euro, mee ingerekend. Dat maakt van Jordan de rijkste gepensioneerde sporter ter wereld.

Naast het steunen van goede doelen - al het geld dat hij vergaart via rechtszaken tegen bedrijven die onrechtmatig zijn naam aan hun producten verbonden, schenkt hij meestal weg - gunt hij zichzelf zo nu en dan ook een pleziertje. Een eigen golfterrein - in zijn lokale club ergerde hij zich omdat zijn medespelers te traag speelden -, een jacht van 24 meter lang, een droomhuis van 15 miljoen euro in Florida en een privéjet van 75 miljoen euro. Michael Jordan heeft het allemaal.

