Het regent boycots in Amerikaanse sportwereld, Emma Meesseman: “Nooit gedacht dat ik kogelgaten op mijn t-shirt zou tekenen”

27 augustus 2020

09u06 18 NBA Na de boycot in de NBA (het einde van het seizoen dreigt) zijn ook in andere Amerikaanse sportcompetities wedstrijden afgelast uit protest tegen Na de boycot in de NBA (het einde van het seizoen dreigt) zijn ook in andere Amerikaanse sportcompetities wedstrijden afgelast uit protest tegen het neerschieten van de zwarte man Jacob Blake door politieagenten in de Amerikaanse staat Wisconsin. Onder andere tennisster Naomi Osaka, die de halve finale van het WTA-toernooi van Cincinnati tegen onze Elise Mertens moest spelen, geeft verstek. Het toernooi ligt vandaag alvast stil. Ook Emma Meesseman laat van zich horen.

De WNBA-speelster, die het voorbije seizoen kampioen speelde met de Washington Mystics, reageerde aangeslagen op het nieuws. “Nooit gedacht dat ik kogelgaten op de achterkant van mijn t-shirt moest tekenen. Zeven schotwonden in de rug! Dit gebeurde weer bij een zwarte man. Hoeveel moeten er nog volgen?”, aldus de Belgian Cat. Ariel Atkins, coach van de Mystics: “Dit gaat niet alleen over basketbal. We zijn niet alleen basketbalspelers. We gaan zeggen wat we moeten zeggen.” Net als in de NBA gaan de duels in de vrouwenbasketbalcompetitie niet door. “We tonen solidariteit met onze broeders in de NBA”, lieten de speelsters in een verklaring weten.

Never thought I would paint bullet holes on the back of a T-shirt. 7 gunshots in the back. This happened to a human being in real life. A Black Man. How many more? #BlackLivesMatter pic.twitter.com/6wtjez0aOa Emma Meesseman(@ EmmaMeesseman) link

De basketballers van de Milwaukee Bucks weigerden woensdag hun vijfde play-offduel te spelen vanwege het incident waarbij politieagenten de zwarte man Jacob Blake in de rug schoten. Na dat voorval zijn er in de stad sinds zondag protesten en ongeregeldheden uitgebroken, waarbij in de nacht van dinsdag op woensdag twee doden vielen. De NBA besloot na de boycot alle drie de wedstrijden die woensdag gespeeld zouden worden uit te stellen. Volgens Amerikaanse bronnen zouden de Lakers en de Clippers zelfs instemmen om dit seizoen niet meer te spelen.

In de Major League Soccer werden vijf van de zes geplande wedstrijden woensdag niet gespeeld, doordat de voetballers zich achter de boycot van de Bucks schaarden.

In de MLB weigerden een aantal honkballers aan te treden bij de duels tussen de Cincinnati Reds en de Milwaukee Brewers, de San Francisco Giants en de Los Angeles Dodgers en de San Diego Padres tegen de Seattle Mariners. De wedstrijden zijn daarop uitgesteld. “Gegeven de pijn in de gemeenschappen in Wisconsin en daarbuiten na het neerschieten van Jacob Blake, respecteren wij de beslissing van een aantal spelers vanavond niet te spelen”, liet de leiding van de MLB in een reactie weten.

Courts in New York blijven leeg

Ook de Japanse tennisster Naomi Osaka weigert te spelen uit protest tegen politiegeweld. Op Twitter liet ze weten zich terug te trekken uit de WTA Western & Southern Open in New York, waar de tweevoudig grand slam-winnares vandaag in de halve finale tegenover de Elise Mertens zou staan. “Als zwarte vrouw heb ik het gevoel dat er nu veel belangrijkere zaken spelen die aandacht vereisen”, stelde Osaka in een verklaring op Twitter.

Het tennistoernooi van Cincinnati ligt uit protest ook een dag stil. De banen van Flushing Meadows in New York, waar het Western & Southern Open vanwege het coronavirus wordt gespeeld, blijven donderdag leeg. Vrijdag wordt het toernooi hervat. Komende week start in New York de US Open.

De Milwaukee Bucks waren dus het eerste NBA-team dat na de herstart weigerde te spelen. De spelers van Orlando kwamen nog wel het veld op om op te warmen, maar gingen ook terug naar de kleedkamer. Bij winst stootten de Bucks, van regerend MVP Giannis Antetokounmpo, door naar de halve finales in de Eastern Conference. Maar dat lijkt voor de ploeg op dit moment geen prioriteit. De strijd tegen ongelijkheid is dat wel. Jon Horst, teammanager van Milwaukee, vertelde aan de aanwezige journalisten al dat ze “hier nog een tijdje kunnen blijven staan”. Nadien kwamen de spelers, onder leiding van Bledsoe en Hill, naar buiten met een statement (zie video onderaan): “We zijn de moorden en de onrechtvaardigheid beu. Ondanks de roep om verandering is er tot nu geen actie geweest. Daarom kan onze focus vandaag niet op basketbal liggen.”

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT LeBron James(@ KingJames) link

De andere wedstrijden van vannacht zijn intussen eveneens uitgesteld omdat de teams het voorbeeld van de Bucks volgen. Het gaat om de volgende duels: LA Lakers-Portland Trail Blazers en Houston Rockets-Oklahoma City Thunder. LeBron James, ster van de Lakers, stuurde ook een tweet de wereld in. “F*ck dit, man. Wij eisen verandering en hebben er genoeg van”, schrijft hij.

Kawhi Leonard (Clippers) en Lebron James (Lakers) hebben de spelersmeeting vannacht voortijdig verlaten. Zij willen dit seizoen liefst helemaal niet meer afwerken. Vandaag staat een nieuwe meeting op de planning.

De wedstrijden worden nu uitgesteld en zullen op een latere datum gespeeld worden, zo bevestigde de NBA. Geen sinecure in een overvol play-off-schema.

Het statement van de Bucks:

Full statement from the Milwaukee Bucks: pic.twitter.com/jjGEyVcCmB Milwaukee Bucks(@ Bucks) link

De spelers van de Houston Rockets stappen weer op de bus:

#Rockets D’Antoni, players, staff headed back to the bus to leave the arena. Today’s game 5 vs #Thunder has been boycotted. Obvious we’re talking about it now on @SportsTalk790 on #TheATeam. pic.twitter.com/WIvNaAywQD Adam Wexler(@ AdamJWexler) link

