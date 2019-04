Het moment waarop NBA-ster verneemt dat hij weg moet uit zijn thuisstad en in tranen uitbarst YP

12 april 2019

12u23

Bron: Stadium 2 EXCLUSIVE: Our cameras captured the emotional moment Derrick Rose learned his hometown #Bulls traded him to the #Knicks.#DRoseDoc pic.twitter.com/qCXvbKsoH7 Stadium(@ Stadium) link NBA 22 juni 2016 is een datum die Derrick Rose niet meer zal vergeten. Op die dag kreeg de point guard van de Chicago Bulls te horen dat hij naar de New York Knicks zou verkassen. Een beslissing die erg zwaar aankwam, zo blijkt uit bovenstaande video.

D-Rose is een kind van Chicago. In het collegebasketbal speelde hij voor University of Memphis Tigers, waarna hij in 2008 als eerste werd gedraft door de Chicago Bulls. In zijn debuutjaar werd hij meteen uitgeroepen tot Rookie of the Year, in 2011 schopte hij het op zijn 23ste zelfs tot jongste MVP (Most Valuable Player) ooit in de NBA. Hij werd zo ineens ook de eerste All-Star starter van de Bulls sinds... Michael Jordan. Maar in de jaren die volgden, viel hij van de ene blessure in de andere. Telkens waren het zijn knieën die geteisterd werden, waarop de Bulls in 2016 besloten hun gewezen sterspeler te laten gaan: samen met Justin Holiday trok hij naar de New York Knicks, José Calderón, Jerian Grant en Robin Lopez maakten de omgekeerde beweging.

Een beslissing die hard aankwam bij Rose, zo blijkt uit beelden die gisteren op de wereld werden losgelaten. Stadium, een nieuwsmedium dat de point guard een hele poos volgde, kon het moment waarop hij het nieuws vernam vastleggen op camera.

“Je hoorde hier en daar wel wat geruchten over transfers, ja. Dat als zou ik naar de Knicks gaan was vrij hardnekkig. Dat is wel cool, maar ik had iets van, ‘ik zit wel goed in Chicago’. (...) Nooit dacht ik dat ik ineens mijn spullen zou moeten pakken om te vertrekken”, hoor je Rose onder meer zeggen voor de camera’s van Stadium. Tot zijn monoloog wordt afgebroken, omdat BJ Armstrong, zijn makelaar, hem wilde spreken. “De trade komt er, ik ben serieus”, klonk het aan de andere kant van de lijn. Waarna het telefoongesprek nog even verder gaat. En Rose in tranen uitbarst.

Zijn passage in de ‘Big Apple’ bleek geen onverdeeld succes en na een andere tussenstop bij de Cleveland Cavaliers zit hij nu bij de Minnesota Timberwolves. Bij zijn eerste basisplaats van het seizoen in de match tegen Utah Jazz, verbeterde hij met 50 punten meteen zijn persoonlijk record.