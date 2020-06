Hervatting NBA op de helling? Verschillende spelers keren zich tegen idee van ‘bubbel’ in Disney World NVE

12 juni 2020

20u39

Bron: JJ Redick podcast/Bleacher Report 0 NBA ‘The NBA is back’. Althans, zo klonk het vorige week, toen werd beslist om de rest van het NBA-seizoen ‘The NBA is back’. Althans, zo klonk het vorige week, toen werd beslist om de rest van het NBA-seizoen af te werken in Disney World Orlando . Heel wat spelers zijn echter geen voorstander van het idee om de befaamde ‘bubbel’ te creëren. Volgens Bleacher Report nemen vanavond 150 spelers deel aan een Zoom-gesprek om de situatie te bespreken.

‘t Is al van 11 maart geleden dat er in de NBA een bal werd gegooid. De Dallas Mavericks haalden het toen thuis makkelijk van de Denver Nuggets. Daar lijkt nu een einde aan te komen. Er werd lang gezocht naar een oplossing, en die kwam er in de vorm van het ESPN Wide World of Sports. Een gigantisch complex gelegen in Disney World in Orlando. Drie basketcourts, genoeg hotelkamers en voorzieningen om de spelers te verzorgen en ze te laten trainen. Slechts 22 teams in plaats van 30, samengebracht op één plek. Een NBA-campus.

Klinkt leuk. Maar zo denkt niet iedereen daarover. De afgelopen dagen werden er enkele groepsgesprekken gehouden tussen een 50-tal NBA-spelers. Zij zien het niet zitten om de competitie in Orlando te hervatten. Geen bezoek voor zeven weken lang, tot de eerste ronde is afgewerkt. Een quarantaine van tien dagen vooraleer spelers terug toegelaten worden op de terreinen van Disney. En dan uiteraard het coronagevaar dat nog steeds om de hoek loert.

Volgens Malcolm Brogdon, guard bij de Indiana Pacers, zijn er enkele spelers die overwegen om thuis te blijven. “Het is een individuele beslissing. Het hangt af van je perspectief.”

Black Lives Matter

Nog een reden om te twijfelen aan de hervatting is de situatie in Amerika omtrent het hele Black Lives Matter-gebeuren. Volgens Brogdon gaat de zwarte gemeenschap door een moeilijke periode, te moeilijk om afgeleid te worden door basketbal. “Ik ga dit niet verkiezen boven de zwarte gemeenschap, ik blijf thuis.” Enkele grote namen namen de afgelopen dagen mee aan protestmarsen tegen raciale discriminatie. Onder hen LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Russell Westbrook, Tobias Harris en Donovan Mitchell.

Tot een formele petitie van de National Basketball Players Association (NBPA) kwam het nog niet. Volgens Taylor Rooks, NBA-watcher voor Bleacher Report, staat er vanavond een conference call op het programma met 150 spelers om het concept te bespreken. Het zou vooral gaan om spelers die bij niet-titelkandidaten spelen. Spelers die weigeren naar Orlando af te zakken gaan niet worden bestraft, maar zullen naar verluidt ook niet worden uitbetaald.

