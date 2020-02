Helikopter waarin Kobe Bryant stierf, had geen vergunning om in mist te vliegen PVZ

01 februari 2020

13u53

Bron: BBC 34 NBA Vorige week lieten basketballegende Kobe Bryant, zijn dertienjarige dochter en zeven anderen het leven in een helikoptercrash . Volgens de eerste berichten was dat te wijten aan de slechte weersomstandigheden. Uit officiële berichten blijkt nu dat de helikopter geen toestemming had om in die dichte mist te vliegen.

De Sikorsky S-76B-helikopter met aan boord Kobe Bryant, stortte vorige zondag tegen een helling nabij Calabasas op een kleine 50 km van Los Angeles. Er hing een dichte mist boven het heuvelgebied en de ervaren piloot had moeilijkheden om zich erdoor te manoeuvreren. Nu blijkt dat het toestel geen vergunning had om in dergelijke omstandigheden te vliegen.

Island Express Helicopters, het Amerikaanse bedrijf van de helikopter die neerstortte, had een federale vliegvergunning die haar piloten beperkte tot het vliegen in bepaalde visuele omstandigheden. Dat houdt in dat de piloten enkel overdag mogen vliegen zolang ze een goed zicht hebben. Door de mist was dat niet het geval.

Crash

Toen de helikopter opsteeg, was het al erg bewolkt en de lokale politie had al besloten hun helikopters aan de grond te houden vanwege het slechte weer. De helikopter met Kobe Bryant aan boord steeg toch op omdat de omstandigheden nog legaal waren. “De weersomstandigheden waren bij het vertrek niet ongewoon om in te vliegen voor een helikopterpiloot, noch onveilig”, schreef CNN-analist Les Abend.

Tijdens de vlucht verslechterde het zicht snel. De helikopter cirkelde zo’n twaalf minuten in rondjes, volgens de vluchtgegevens op FlighRadar24. Daarna mocht het toestel doorvliegen via de I5 naar de 101-snelweg. Maar de helikopter kwam om onduidelijke redenen in heuvelachtig gebied terecht, waar het zicht nog slechter was.

Enkele minuten later liet de piloot weten dat hij “omhoog klom om een wolkenlaag te vermijden”. Onmiddellijk daarna stopte plots alle communicatie. Mogelijk deed de piloot nog een duikmanoeuvre om het heuvelachtige terrein te ontwijken. Hij daalde met meer dan 600 meter per minuut, een snelheid die te hoog was om te landen.

De helikopter stortte neer en alle negen inzittenden, waaronder de piloot, stierven ter plaatste. Ook de bekende basketspeler Kobe Bryant en zijn dochter Gigi kwamen om het leven.

Het onderzoek is nog steeds lopende en het helikopterbedrijf heeft intussen al zijn activiteiten tijdelijk stop gezegd. “De schok van het ongeval heeft een invloed op al het personeel. Het management heeft besloten dat alle diensten zouden worden opgeschort zolang dat nodig wordt geacht door personeel en klanten,” klonk het in een verklaring.

Bekijk ook: Audiofragment geeft meer info over helikoptercrash Bryant