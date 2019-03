Harden opnieuw de grote man bij Houston - LA Lakers blijven ook zonder James in het sukkelstraatje DMM

16 maart 2019

10u15

Bron: Belga 0 NBA Zonder sterspeler LeBron James hebben de Los Angeles Lakers opnieuw een nederlaag geleden, de zevende in de laatste acht duels. De Detroit Pistons waren met 111-97 duidelijk te sterk voor de Lakers, die dreigen de play-offs te moeten missen.

Coach Luke Walton had besloten James te sparen voor de beslissende duels die nog komen. De vedette was er eerder dit seizoen al een tijdje uit wegens een liesblessure en is nog niet 100 procent fit. Bij de Pistons kwam Langston Galloway, op de bank begonnen, tot de hoogste score: 23 punten. JaVale McGee was de meest productieve Laker met 20 punten.

De Milwaukee Bucks wonnen na een succesvolle inhaalrace alsnog bij Miami Heat. Halverwege keken de bezoekers nog tegen een 62-42 achterstand aan. De koploper in de Eastern Conference liet de wedstrijd - met dank aan Giannis Antetokounmpo- kantelen naar 113-98. De Griekse sterspeler was goed voor 33 punten, zestien rebounds en negen assists. Bij de 41 punten op sleeptouw in de 108-102 zege tegen Phoenix.

James Harden tallies 41 PTS, 11 AST, 9 REB, 6 STL, 3 BLK in the @HoustonRockets win to earn #SAPStatLineOfTheNight! pic.twitter.com/t6EWHLGRnc NBA.com/Stats(@ nbastats) link

KCP punches it home in transition for the @Lakers! #LakeShow



đŸ“±đŸ’»: https://t.co/LkzVfwCsdB pic.twitter.com/6ss47mAQRb NBA(@ NBA) link