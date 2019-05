Harden en Antetokounmpo in NBA-ploeg van het seizoen YP

23 mei 2019

21u34

Bron: Belga 0 NBA James Harden (Houston) en Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) maken deel uit van het NBA-ploeg van het seizoen 2018-2019, zo maakte de NBA vandaag bekend.

Harden en Antetokounmpo ontvingen het maximum van de stemmen van een jury bestaande uit gespecialiseerde journalisten (500 punten, 100 stemmen). De twee zullen elkaar eind juni ook bekampen in de stemming voor de MVP van het seizoen, de 'most valuable player' in de NBA. Paul George (Oklahoma City), de derde kanshebber voor de titel van MVP, werd ook in het team gestemd (433 punten), net zoals Stephen Curry (Golden State, 482 punten) en Nikola Jokic (Denver, 411 punten).

Kevin Durant (Golden State), topschutter dit seizoen, moet zich tevreden stellen met een plek in het tweede team en superster Lebron James (LA Lakers) werd zelfs pas in het derde team gestemd. Voor King James is het de eerste keer dat hij in het derde team verschijnt, na twaalf keer in het eerste en twee keer in het tweede team.

Typeploeg van het seizoen: James Harden (Houston, 500 ptn), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee, 500 ptn), Stephen Curry (Golden State, 482 ptn), Paul George (Oklahoma City, 433 ptn), Nikola Jokic (Denver, 411 ptn)

2e team: Joël Embiid (Philadelphia, 375 ptn), Kevin Durant (Golden State, 358 ptn), Damian Lillard (Portland, 306 ptn), Kawhi Leonard (Toronto, 242 ptn), Kyrie Irving (Boston, 195 ptn)

3e team: Russell Westbrook (Oklahoma City, 178 ptn), Blake Griffin (Détroit, 115 ptn), LeBron James (LA Lakers, 111 ptn), Rudy Gobert (Utah, 89 ptn), Kemba Walker (Charlotte, 51 ptn)