Harden blinkt opnieuw uit in Texaanse derby, Toronto verliest van Washington

02 februari 2018

10u02

Bron: Belga

Toronto heeft een nipte nederlaag geleden bij de Washington Wizards. De Raptors, nummer 2 in de Eastern Conference, gingen met 122-119 onderuit in de Capital One Arena.

Bradley Beal scoorde 25 van zijn 27 punten in het vierde kwart en was daarmee dé sterkhouder bij de thuisploeg, die vijfde staat in het oosten. Kyle Lowry scoorde voor Toronto 29 punten, zes meer dan teamgenoot DeMar DeRozan.

In de Western Conference haalde Houston het in de Texaanse topper tegen San Antonio met 91-102. James Harden leidde zijn ploeg met 28 punten en 11 assists naar de zege.



Kampioen Golden State (40-11), dat niet in actie kwam, leidt autoritair in het westen voor Houston (37-13) en San Antonio (34-20). Nummer vier Minnesota won donderdagavond thuis van Milwaukee met 108-89.

Uitslagen

Detroit - Memphis 104-102

Washington - Toronto 122-119

Minnesota - Milwaukee 108-89

San Antonio - Houston 91-102

Denver - Oklahoma City 127-124

. Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Boston 37 15 .712

2. Toronto 34 16 .680

3. Cleveland 30 20 .600

4. Miami 29 22 .569

. Washington 29 22 .569

6. Indiana 29 23 .558

7. Milwaukee 27 23 .540

8. Philadelphia 24 24 .500

9. Detroit 24 26 .480

10. New York 23 29 .442

11. Charlotte 21 29 .420

12. Brooklyn 19 33 .365

13. Chicago 18 33 .353

14. Orlando 15 35 .300

15. Atlanta 15 36 .294

WESTERN CONFERENCE:

1. Golden State 40 11 .784

2. Houston 37 13 .740

3. San Antonio 34 20 .630

4. Minnesota 33 22 .600

5. Oklahoma City 30 22 .577

6. Portland 29 22 .569

7. New Orleans 27 23 .540

8. Denver 27 25 .519

9. LA Clippers 25 25 .500

10. Utah 22 28 .440

11. LA Lakers 19 31 .380

12. Memphis 18 33 .353

13. Phoenix 18 34 .346

14. Sacramento 16 34 .320

15. Dallas 16 36 .308