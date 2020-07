Groen licht: geen enkel positief coronageval in de NBA vlak voor de herstart MXG

29 juli 2020

19u08

Bron: Belga 2 NBA De NBA en spelersvakbond NBPA hebben woensdag bekendgemaakt dat geen enkele van de 344 spelers, die aanwezig zijn in de bubbel in Disney World in Orlando, positief heeft getest op het coronavirus bij de laatste tests op 20 juli.

Het NBA-seizoen, dat sinds 11 maart stilligt door de coronacrisis, zal donderdagavond in Florida hervatten. Op de eerste speeldag treffen de New Orleans Pelicans van Zion Williamson de Utah Jazz van Rudy Gobert en nemen de Clippers het op tegen de Lakers in de derby van Los Angeles tussen twee titelpretendenten.

De play-offs moeten starten op 17 augustus en de finalewedstrijden zijn voorzien vanaf 30 september.

