Griek Giannis Antetokounmpo kroont zich voor het tweede jaar op rij tot MVP van de NBA en gaat Jordan achterna

18 september 2020

19u28 0 NBA De Griek Giannis Antetokounmpo (25) van de Milwaukee Bucks is verkozen tot Meest Waardevolle Speler (MVP) van de NBA. Dat schrijft ESPN. Hij wint die onderscheiding voor het tweede seizoen op rij. Eerder was hij ook al verkozen tot beste verdediger van de competitie.

Wel 29,5 punten, 13,6 rebounds en 5,6 assists gemiddeld per wedstrijd. Het zijn cijfers die weinig duiding nodig hebben om te beseffen dat het om de beste speler van de competitie gaat. Antetokounmpo haalde het voor LeBron James (LA Lakers) en James Harden (Houston Rockets).

‘Giannis’ kan zijn sterke seizoen echter wel niet bekronen met een NBA-ring. Met de Milwaukee Bucks raakte hij niet verder dan de halve finales in de Eastern Conference. De Bucks gingen met 4-1 onderuit tegen Miami Heat.

Antetokounmpo won eerder ook al de prijs voor de beste verdediger van de NBA dit seizoen. Daarmee nestelt hij zich wel in een aardig kransje. Een speler die in één seizoen zowel de MVP-titel en die voor beste verdediger won gebeurde tot nog toe twee keer. Michael Jordan (Chicago Bulls) deed het in 1988 en Hakeem Olajuwon (Houston Rockets) in 1994.

