Golden State zonder Kevin Durant in eerste finaleduel om NBA-titel LPB

28 mei 2019

12u52

Bron: afp 0

Golden State moet het donderdag in de eerste finalewedstrijd om de NBA-titel tegen Toronto zonder Kevin Durant stellen. De vedette van de Warriors is nog onvoldoende hersteld van een blessure aan de rechterkuit. “Durant zal niet spelen in de eerste wedstrijd", bevestigt coach Steve Kerr. "We zullen zien hoe het evolueert. Het helpt dat er meerdere dagen tussen de wedstrijden zijn. We wachten af.”

Durant blesseerde zich op 5 mei tijdens de vijfde wedstrijd in de halve finale van de Western Conference tegen Houston. Zonder de MVP van de voorbije twee NBA-finals won Golden State zijn vijf laatste wedstrijden, tegen Houston (4-2) en Portland (4-0). Vooral Stephen Curry nam met gemiddeld 36,5 punten per match het voortouw bij de regerende NBA-kampioen.