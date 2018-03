Golden State zonder Curry in eerste ronde play-offs YP

26 maart 2018

08u54

Bron: Belga 0 NBA Golden State zal de eerste ronde van de play-offs in de NBA zonder zijn aan de knie geblesseerde sterspeler Stephen Curry (30) afwerken. Dat heeft coach Steve Kerr laten weten.

"Het is onmogelijk dat hij zal spelen in de eerste ronde", verklaarde de coach van de regerende NBA-kampioen. "Binnen drie weken wordt hij opnieuw onderzocht. We moeten ons voorbereiden op een periode zonder hem, we zullen bekijken hoe hij zal terugkeren." Toch gelooft Kerr dat Curry nog in topvorm zal aantreden in de play-offs. "We weten dat hij vaak sterk terugkeert na blessures. Er is een grote kans dat hij tijdens de play-offs zijn rentree maakt en dat de ploeg weer op volle oorlogssterkte kan draaien."

Curry was vrijdag tegen Atlanta Hawks juist teruggekeerd van een enkelblessure die hem zes wedstrijden aan de kant had gehouden. Na een botsing met ploeggenoot JaVale McGee hinkte hij echter met een pijnlijke linkerknie de zaal uit. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat Curry een band in zijn linkerknie heeft verrekt.

De play-offs beginnen op 14 april.