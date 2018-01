Golden State wint topper tegen Boston, Carmelo Anthony rondt kaap van 25.000 punten Redactie

28 januari 2018

09u53

Bron: Belga 0 NBA Golden State heeft gisterenavond de topaffiche in de NBA tegen Boston gewonnen. De regerende kampioen haalde het voor eigen publiek in Oakland met 109-105.

Stephen Curry toonde nog eens zijn grote klasse en maakte 49 punten. In het verliezende kamp was Kyrie Irving goed voor 37 punten.

Voor de Warriors, autoritair leider in de Western Conference, was het al de 40e zege in 50 wedstrijden dit seizoen. Boston, de nummer 1 in de Eastern Conference, verloor voor de vijftiende keer in 50 matchen.

Carmelo Anthony van Oklahoma City werd zaterdagavond de 21e speler in de NBA-geschiedenis met minstens 25.000 punten achter zijn naam. Hij rondde de kaap tijdens de overwinning van zijn team in Detroit (108-121).

De 33-jarige Anthony, sinds 2003 actief in de NBA, beëindigde de partij met 21 punten achter zijn naam, tien minder dan ploegmaat Russell Westbrook.