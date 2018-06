Golden State wint eerste finaleduel ondanks indrukwekkende LeBron James, J.R. Smith begaat pijnlijke misser MH

01 juni 2018

08u41

Bron: Belga 0 NBA Golden State is goed begonnen aan de NBA-finale. De titelverdediger haalde het in het eerste duel tegen Cleveland met 124-114 na verlenging.

Bij de Warriors was Stephen Curry goed voor 29 punten (en 9 assists). Ook Kevin Durant (26 punten, 9 rebounds) en Klay Thompson (24 punten) vonden vlot de weg naar de korf. Hun puntentotaal verbleekte echter bij dat van LeBron James. De superster van de Cavaliers scoorde in de Oracle Arena liefst 51 punten (plus 8 assists en 8 rebounds).

Golden State en Cleveland hielden elkaar bij de rust perfect in evenwicht (56-56). Omdat het ook na de reguliere speeltijd gelijk stond (107-107), moest er worden verlengd. Daarin bleken de Californiërs efficiënter dan de bezoekers uit Ohio, en pakten zo een eerste belangrijke zege.

Zondag wordt het tweede finaleduel gespeeld, opnieuw in Oakland. Wie het eerst vier keer wint, is kampioen.

De Warriors en de Cavaliers staan voor het vierde opeenvolgende seizoen tegenover elkaar in de NBA-finale. In 2015 en 2017 ging de titel naar Golden State, in 2016 was Cleveland de beste.

J. R. Smith de mist in

Veel commotie was er na afloop rond J. R. Smith. De shooting guard van Cleveland vergat in de laatste vier seconden de score. "Ik dacht dat we op voorsprong stonden", zegt hij vlak na de buzzer. Pijnlijke blunder.

