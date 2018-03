Golden State Warriors winnen ondanks uitvallen Curry ook in Atlanta

03 maart 2018

09u26

Bron: Belga 0 NBA De Golden State Warriors hebben ook de uitwedstrijd tegen de Atalanta Hawks tot een goed einde gebracht (109-114). Een smet op de zege was het uitvallen van sterspeler Stephen Curry.

Curry kreeg in de openingsfase van de wedstrijd last van zijn rechterenkel. Curry liet zich behandelen en verscheen nog even op het speelveld maar hield het daarna voor gezien. Hij maakte wel nog 28 punten in 24 minuten.

Kevin Durant was met ook 28 punten eveneens belangrijk voor de Warriors, die nu dertien van hun laatste veertien duels tegen een ploeg uit de Eastern Conference hebben gewonnen. Kent Bazemore maakte 29 punten voor Atlanta.