Golden State Warriors verkozen tot Sportpersoonlijkheid van het Jaar - Toronto Raptors verliezen weer

10 december 2018

16u17

Golden State Warriors wordt verkozen tot Sportpersoonlijkheid van het Jaar

Het gerenommeerde Amerikaanse sporttijdschrift Sports Illustrated heeft NBA-kampioen Golden State Warriors uitgeroepen tot Sportpersoonlijkheid van het Jaar 2018. In juni werd het team van supersterren Stephen Curry en Kevin Durant voor de 3de keer in vier jaar tijd kampioen in de NBA.

Het is nog maar de vierde keer in de geschiedenis van de trofee dat een team deze onderscheiding krijgt. Eerder viel deze eer het Amerikaanse ijshockeyteam (1980), het Amerikaanse vrouwenvoetbalelftal (1999) en baseballploeg Boston Red Sox (2004) te beurt. Op de erelijst volgt Golden State Warriors honkballer José Altuve en American football-speler J.J. Watt op.

“Er zijn superteams geweest die de manier waarop het spel gespeeld wordt, hebben heruitgevonden. Maar geen enkele ploeg van de voorbije generaties is zo mooi georkestreerd als de Warriors”, rechtvaardigt Sports Illustrated haar keuze.

Naast de indrukwekkende prestaties legt het tijdschrift ook de nadruk op de maatschappelijke context: “Zoals ook bij de 64 eerdere laureaten, zijn het niet enkel prestaties die Golden State definiëren. De opkomst van de Warriors valt samen met het herstel van de NBA als voorhoede van cultuur en samenleving, zoals met Michael Jordan in de jaren 90. De huidige opleving past perfect in nauwe samenhang van sport en moeilijke kwesties van onder meer politiek, ras en identiteit, die het land zo hebben verdeeld.”

Sports Illustrated heeft wel een boontje voor basketbal. Eerder verkoos het Michael Jordan (1991), Dwayne Wade (2006) en LeBron James (2012 en 2016) ook al tot Sportpersoonlijkheid van het Jaar. Ook dit seizoen dendert Golden State Warriors door de NBA. Ondanks een mindere periode met 4 nederlagen op rij, staan Curry en co aan de leiding in de Western Conference.

Toronto Raptors verliezen weer

De basketballers van Toronto Raptors hebben hun derde nederlaag in vier wedstrijden moeten incasseren. De ploeg die dit seizoen vooralsnog het beste presteert in de NBA ging onderuit tegen Milwaukee Bucks: 99-104. De Raptors verloren twee dagen eerder ook al bij Brooklyn Nets (105-106) en aan het begin van de week van Denver Nuggets (103-106).



De Bucks maakten het verschil in de laatste minuut, dankzij een rake driepunter van Malcolm Brogdon en een dunk van Giannis Antetokounmpo. De Griekse ster van de ploeg uit Milwaukee maakte niet alleen negentien punten, maar pakte ook liefst negentien rebounds. Bij de Raptors moest het vooral komen van Serge Ibaka (22 punten) en Kawhi Leonard (20).



De ploeg uit Canada staat met 21 overwinningen tegenover zeven nederlagen wel nog steeds aan kop in het oosten, Milwaukee Bucks volgt met 17-8. In het westen presteert titelverdediger Golden State Warriors voorlopig het beste, met achttien zeges tegenover negen nederlagen.