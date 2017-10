Golden State Warriors opnieuw favoriet voor NBA-titel YP

Bron: Belga 0 EPA NBA Vannacht gaat het nieuwe NBA-seizoen van start met de krakers Boston-Cleveland en Houston-Golden State. Cleveland, Houston, Oklahoma City en Boston hebben zich in het tussenseizoen geroerd op de transfermarkt in de hoop uittredend kampioen Golden State van de troon te stoten.

De Golden State Warriors kroonden zich in 2015 en 2017 tot NBA-kampioen en braken tal van records, analisten zijn het erover eens dat het team nog steeds als favoriet geldt. Vorig jaar waren de Warriors in de finale met 4-1 te sterk voor de Cleveland Cavaliers van LeBron James. Met Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson en Draymond Green bulkt het team nog steeds van het talent. De club uit de Baai van San Francisco behield 13 van de 15 spelers waarmee het vorig seizoen door de play-offs stoomde (16 zeges tegenover één nederlaag).

Maar de concurrentie zat afgelopen zomer niet stil. Zo verzekerde Houston zich van de diensten van Chris Paul, die overkwam van de LA Clippers. De 32-jarige Paul, één van de beste pointguards, hoopt aan de zijde van James Harden, Trevor Ariza en Clint Capela zijn eerste NBA-titel te veroveren. Niet veel later versterkte Oklahoma City zich met Indiana-vedette Paul George en trakteerde het zijn sterspeler Russell Westbrook, de MVP van het voorbije NBA-seizoen, op een vijfjarig megacontract ter waarde van 205 miljoen dollar. Als klap op de vuurpijl kwam ook nog Carmelo Anthony, die zijn prijzenhonger bij de New York Knicks niet kon stillen.



Cleveland moest spelmaker Kyrie Irving laten vertrekken naar Boston (dat ook Gordon Hayward zag overkomen van Utah Jazz), in ruil voor onder anderen Isaiah Thomas en Jae Crowder. De kampioen van 2016 en verliezend finalist van 2015 en 2017 strikte verder de blessuregevoelige MVP van 2011 Derrick Rose en de 35-jarige Dwyane Wade, met wie LeBron James bij Miami twee NBA-titels won.

Chicago Bulls-legende Michael Jordan betreurt de jacht op de vedetten om zo superteams te vormen. "Dat schaadt het competitief evenwicht van de competitie", waarschuwde de zesvoudige NBA-kampioen, eigenaar van de de Charlotte Hornets. "Er zullen één of twee fantastische teams zijn. De andere 28 ploegen zullen niks voorstellen of zullen het heel lastig hebben om te overleven."



Draymond Green, één van de sterren van Golden State, is niet onder de indruk van de strategie van de concurrentie om de Warriors het vuur aan de schenen te leggen. "Het is niet omdat ze supersterren bijeenbrengen, dat dat ook zal werken met al die ego's waarmee men zal moeten omgaan", aldus de power forward.

Belangrijkste transferbewegingen voor seizoen 2017-18

De belangrijkste transferbewegingen voor het begin van het seizoen 2017-18 in de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie NBA:



. Atlanta



Uit: Tim Hardaway jr (New York Knicks), Dwight Howard (Charlotte), Paul Millsap (Denver), Thabo Sefolosha (Utah)





. Brooklyn



In: DeMarre Carroll (Toronto), Timofey Mozgov (Lakers), D'Angelo Russell (Lakers), Yakuba Billy Ouattara (rookie)





. Boston



Uit: Isaiah Thomas (Cleveland), Jae Crowder (Cleveland), Kelly Olynyk (Miami)



In: Kyrie Irving (Cleveland), Gordon Hayward (Utah/vrij)





. Charlotte



In: Michael Carter-Williams (Chicago), Dwight Howard (Atlanta)





. Chicago



Uit: Jimmy Butler (Minnesota), Michael Carter-Williams (Charlotte), Joffrey Lauvergne (San Antonio), Rajon Rondo (New Orleans), Dwyane Wade (Cleveland)



In: Justin Holiday (New York Knicks), Zach Lavine (Minnesota)





. Cleveland



Uit: Kyrie Irving (Boston)



In: José Manuel Calderon (Atlanta), Isaiah Thomas (Boston), Jae Crowder (Boston), Derrick Rose (New York Knicks), Dwyane Wade (Chicago)





. Denver



Uit: Danilo Gallinari (Clippers), Roy Hibbert (zonder ploeg)



In: Paul Millsap (Atlanta)





. Golden State



Uit: Matt Barnes (zonder ploeg), Ian Clark (New Orleans), James McAdoo (Philadelphia)



In: Omri Caspi (Minnesota), Nick Young (Lakers)



Stephen Curry ondertekende een nieuw vijfjarig contract ter waarde van 201 miljoen dollar.





. Houston



Uit: Patrick Beverley (Clippers), Sam Dekker (Clippers)



In: Chris Paul (Clippers)



James Harden verlengde zijn contract met vier jaar, tot 2023, en ontvangt de komende zes jaar 228 miljoen dollar.





. Los Angeles Clippers



Uit: Jamal Crawford (Minnesota), Chris Paul (Houston), Paul Pierce (einde carrière)



In: Patrick Beverley (Houston), Sam Dekker (Houston), Danilo Gallinari (Denver), Milos Teodosic (rookie), Lou Williams (Houston)





. Los Angeles Lakers



Uit: Timofey Mozgov (Brooklyn), D'Angelo Russell (Brooklyn), Metta World Peace (einde carrière), Nick Young (Golden State)



In: Lonzo Ball (rookie), Andrew Bogut (terug uit blessure), Kentavious Caldwell-Pope (Detroit), Brook Lopez (Brooklyn)





. Minnesota



Uit: Omri Casspi (Golden State), Zach Lavine (Chicago), Ricky Rubio (Utah)



In: Jimmy Butler (Chicago), Jamal Crawford (Clippers), Taj Gibson (Oklahoma City), Jeff Teague (Indiana)





. New York Knicks



Uit: Carmelo Anthony (Oklahoma City), Derrick Rose (Cleveland)



In: Enes Kanter (Oklahoma City), Frank Ntilikina (rookie)





. Oklahoma City



Uit: Taj Gibson (Minnesota), Enes Kanter (New York Knicks)



In: Paul George (Indiana), Carmelo Anthony (New York Knicks)



Russell Westbrook ondertekende een nieuw vijfjarig contract ter waarde van 205 miljoen dollar.





. Philadelphia



In: Markelle Fultz (rookie)



Joel Embiid verlengde zijn contract met vijf jaar voor een bedrag van 148 miljoen dollar.





. San Antonio



Uit: Jonathon Simmons (Orlando)



In: Rudy Gay (Sacramento), Joffrey Lauvergne (Chicago)



De 40-jarige Manu Ginobili verlengde zijn contract met twee jaar.

Tien laatste kampioenen

2017: Golden State



2016: Cleveland



2015: Golden State



2014: San Antonio



2013: Miami



2012: Miami



2011: Dallas



2010: Los Angeles Lakers



2009: Los Angeles Lakers



2008: Boston

Teams met meeste titels (tussen haakjes datum van laatste titel):

1. Boston 17 (2008)



2. Los Angeles Lakers 16 (2010)



3. Chicago 6 (1998)



4. San Antonio 5 (2014)



. Golden State 5 (2017)