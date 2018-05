Golden State Warriors en Houston Rockets naar finale Western Conference YP

09 mei 2018

09u00

Titelverdediger Golden State Warriors en ploeg in vorm Houston Rockets hebben zich geplaatst voor de finale van de Western Conference in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA).

De Warriors wonnen het beslissende vijfde duel met 113-104 van New Orleans Pelicans en kwamen daardoor in de best-of-seven op een onoverbrugbare 4-1 voorsprong. De teruggekeerde Stephen Curry was met 28 punten uitblinker bij de Warriors. Kevin Durant noteerde 24 punten en Klay Thompson kwam tot 23 punten. Bij de Pelicans was Anthony Davis de uitblinker met 34 punten en 19 rebounds.

In de finale wacht het Houston Rockets van Chris Paul, die met 41 punten een belangrijk aandeel had in de 112-102 zege van zijn team tegen Utah Jazz. Het eerste duel van de finale, dat eveneens volgens een best-of-seven gespeeld wordt, staat maandag op het programma. De winnaar daarvan neemt het in de NBA-finale op tegen de winnaar van de Eastern Conference.