Golden State Warriors en Cleveland Cavaliers blijven nederlagen opstapelen 09u00

Bron: Belga 0 AFP LeBron James. NBA Golden State Warriors en Cleveland Cavaliers hebben respectievelijk hun derde en vierde nederlaag van het seizoen geleden in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA).

Kampioen Golden State ging met 107-115 onderuit tegen Detroit Pistons, ondanks een karrenvracht aan punten van Stephen Curry (27), Kevin Durant (28) en Klay Thompson (29). New York Knicks bleek dan weer met 95-114 te sterk voor Cleveland Cavaliers, dat zo zijn derde nederlaag op rij en de vierde dit seizoen moest incasseren. Sterspeler LeBron James maakt zich echter niet al te veel zorgen. "We zijn nog maar in oktober, niet? Het seizoen is nog lang. Ik weet hoe we ervoor staan, ik heb al in deze situatie gezeten. Maar ik blijf wel positief", vertelde hij na de wedstrijd.

