Golden State verovert derde NBA-titel in vier jaar TLB

09 juni 2018

08u29

Bron: Belga 0 NBA Golden State blijft het beste team in de NBA. De Warriors veroverden vrijdag ten koste van Cleveland hun derde titel in vier jaar. Het sterrenteam uit het Californische Oakland ging met 85-108 winnen in de Quicken Loans Arena van de Cavaliers en kwam zo op een onoverbrugbare 4-0 voorsprong in de finale.

Stephen Curry kroonde zich met 37 punten tot topschutter van de partij. Ook Kevin Durant was met 20 punten, 12 rebounds en 10 assists (een triple double) opnieuw heel belangrijk voor het team van coach Steve Kerr. Durant werd na afloop, net zoals vorig jaar, uitgeroepen tot MVP (beste speler) van de finale.

LeBron James, dé sterspeler van Cavs, klokte vrijdag af op 23 punten, tien meer dan teamgenoot Kevin Love. Voor Golden State is het de zesde NBA-titel uit de clubgeschiedenis. Eerder werden ze kampioen in 1947, 1956, 1975, 2015 en 2017. Cleveland blijft voorlopig steken op een titel (in 2016, tegen Golden State).

"Het is een moeilijk seizoen geweest maar we staan er op het juiste moment en dat is mooi", zei Curry, die onder meer verwees naar de nipte zege tegen Houston (4-3) in de finale van de Western Conference. Voor LeBron James was het vrijdag mogelijk zijn afscheid aan Cleveland. De 33-jarige 'LBJ' is einde contract en wordt het hof gemaakt door Houston, Philadelphia en de Los Angeles Lakers.

"Ik weet nog niet wat ik ga doen", zei James, die sinds 2014 voor de Cavaliers speelt, na een eerste passage tussen 2003 en 2010. "Ik ga doen wat ik altijd doe: overleggen met mijn familie en nadenken. De mening van mijn naasten is belangrijk."

James speelde overigens de drie laatste finaleduels tegen Golden State met een breukje in de rechterhand. "Het was mijn eigen fout. Na de eerste wedstrijd liet ik mijn emoties de vrije loop, omdat we toen net naast de zege grepen. De laatste drie matchen heb ik eigenlijk met een gebroken rechterhand gespeeld."

Volgens Amerikaanse media liep James de blessure op toen hij in de kleedkamer hard tegen een bord mepte na de eerste match, die de Cavaliers na extra tijd verloren.

LeBron James speelde tegen Golden State zijn negende finale, de achtste op rij. Daarvan won hij er drie: twee met Miami (2012 en 2013) en een met Cleveland (2016).

De laatste tien kampioenen in de NBA:

2018: Golden State

2017: Golden State

2016: Cleveland

2015: Golden State

2014: San Antonio

2013: Miami

2012: Miami

2011: Dallas

2010: Los Angeles Lakers

2009: Los Angeles Lakers

- Meest gelauwerde teams (laatste titel tussen haakjes):

1. Boston 17 (2008)

2. LA Lakers 16 (2010)

3. Chicago 6 (1998)

. Golden State 6 (2018)