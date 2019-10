Golden State verliest seizoensopener tegen sterke Clippers, Giannis meteen op de afspraak MGL

25 oktober 2019

09u06 0 NBA Het nieuwe seizoen NBA-seizoen is met een valse noot gestart voor Stephen Curry en de Golden State Warriors. Op de openingsspeeldag verloor de vicekampioen donderdag in hun eigen, gloednieuw stadion, van de vernieuwde Los Angeles Clippers, het werd 122-141.

Curry, 31 ondertussen liet 23 punten optekenen. Nieuwkomer D’angelo Russell was goed voor 20 punten en 8 assists. Bij de Clippers was Kawhi Leonard opnieuw een van de sterkhouders. Hij scoorde 21 punten, pakte 5 rebounds en was ook nog eens goed voor 9 assists, een recordaantal voor Leonard. Lou Williams scoorde 22 punten en gaf 8 assists. De Clippers tellen nu twee zeges in evenveel wedstrijden. Op de openingsspeeldag versloegen ze ook al de LA Lakers.

🖐️ @kawhileonard lifts the @LAClippers over GSW with 21 PTS and a career-high 9 AST! #KiaTipOff19 #ClipperNation pic.twitter.com/WCj1bcmTqj NBA(@ NBA) link

Giannis leidt Bucks over Houston

Giannis Antetokounmpo was meteen op de afspraak voor de Milwaukee Bucks. Op bezoek bij Houston tekende hij voor een triple-double: 30 punten, 13 rebounds en 11 assists. Dat leverde de Bucks een 111-117 zege op. Russell Westbrook debuteerde bij Houston Rockets met 24 punten, 16 rebounds en 7 assists. James Harden scoorde voor zijn doen weinig punten, 19 in totaal, maar gaf wel 14 assists en plukte 7 rebounds.

🦌 @Giannis_An34 records 30 PTS, 13 REB, 11 AST to lead the @Bucks to victory in Houston! #KiaTipOff19 #FearTheDeer pic.twitter.com/DaRQKD6K9e NBA(@ NBA) link

Seizoen 22 voor Carter

In het derde duel van donderdag won Atlanta met 100-117 op bezoek bij de Detroit Pistons. Bij Atlanta was Trae Young de grote uitblinker. Hij was goed voor 38 punten, 7 rebounds en 9 assists. Voor de Hawks speelde ook Vince Carter iets meer dan tien minuten, en dat zorgde voor een record. Carter is nu actief geweest in 22 NBA-seizoenen, een absoluut record.

🔥 @TheTraeYoung (38 PTS) and @drose (27 PTS) duel as the @ATLHawks win in Detroit! #KiaTipOff19 pic.twitter.com/ioCfMdX0xR NBA(@ NBA) link