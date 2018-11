Golden State tekent voor op één na beste start in clubgeschiedenis LPB

Bron: Belga 0 NBA Golden State Warriors en Toronto Raptors blijven het uitstekend doen in de NBA. Beide teams, leider in respectievelijk de Western en Eastern Conference, pakten maandagavond al hun tiende overwinning in elf wedstrijden.

Kampioen Golden State zette voor eigen publiek in het Californische Oakland de Memphis Grizzlies opzij met 117-101. Klay Thompson kroonde zich met 27 punten tot topschutter, voor Kevin Durant (22 ptn) en Stephen Curry (19 ptn). Met tien zeges in de eerste elf matchen tekenen de Warriors voor de op één na beste start in de clubgeschiedenis. Alleen drie jaar geleden deden ze nog beter. Toen verloor Golden State pas een eerste keer in de 25ste competitiematch.

Denver blijft in het westen in het spoor van de titelverdediger. De Nuggets haalden het met 115-107 van Boston en tekenden daarmee voor een knappe 9 op 10. Jamal Murray was de uitblinker bij de thuisploeg. Hij scoorde 48 punten, een persoonlijk record.

Toronto stapelt de zeges op in de Eastern Conference. De Canadese topclub versloeg Utah met 111-124. Vier spelers van de Raptors maakten 17 punten (Kyle Lowry, OG Anunoby, Serge Ibaka en Fred VanVleet). Aan het andere eind van het klassement bengelt Cleveland. De Cavaliers, die deze zomer LeBron James kwijtspeelden aan de Lakers, gingen met 102-100 onderuit in Orlando. Met amper één overwinning in tien wedstrijden is Cleveland voorlopig het zwakste team in de NBA. Toch viel er ook positief nieuws te rapen. Het bestuur bereikte met interimcoach Larry Drew een akkoord om de ploeg te leiden tot het einde van het seizoen. Hij is de opvolger van de eind oktober ontslagen Tyronn Lue. Die werd met de 'Cavs' kampioen in 2016 en haalde in 2017 en 2018 de finale. Maar de zwakke competitiestart kostte hem de kop.