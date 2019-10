Golden State stelt orde op zaken, Westbrook zonder genade voor ex-ploeg Oklahoma YP

29 oktober 2019

09u45

Bron: Belga 0 NBA Golden State heeft zich in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA herpakt na een slechte start van het seizoen met twee nederlagen. De Warriors haalden het van New Orleans met 123-134.

Golden State kon rekenen op een sterke Stephen Curry, die 26 punten voor zijn rekening nam. Ook D'Angelo Russell (24 ptn) en Damion Lee (23 ptn) waren goed bij schot. Aan de overzijde blonk Brandon Ingram uit met 27 punten, maar dat volstond niet voor de volle buit.

Houston kende geen genade met Oklahoma City en won met 116-112. James Harden speelde zich in de kijker met veertig punten, maar ook Russell Westbrook had met 21 punten een groot aandeel in de zege. Westbrook speelde elf seizoenen voor Oklahoma City, maar liet dat tijdens de partij niet aan zijn hart komen. "Op het veld bestaat geen vriendschap", liet hij optekenen. "Dan is alleen de bal mijn vriend, net als mijn teammaats.”