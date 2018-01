Golden State pakt volle buit, net als Boston Redactie

Stephen Curry.

Golden State heeft zaterdag (plaatselijke tijd) in de de Noord-Amerikaanse professionele basketbalcompetitie (NBA) zijn tiende uitoverwinning op een rij behaald. De titelverdediger won, dankzij een ijzersterke Stephen Curry die 45 punten voor zijn rekening nam, van LA Clippers met 105-121.

Golden state blijft de Western Conference aanvoeren met 32 zeges en acht verliesmatchen. Eerste achtervolger Houston (27 zeges en elf nederlagen) boekte zijn zevende verlies in negen wedstrijden. Detroit was met 108-101 te sterk. Tobias Harris blonk in het winnende kamp uit met 27 punten en acht rebounds.

In de Eastern Conference blijft Boston aan kop met 33 overwinningen tegen tien nederlagen. Boston klopte Brooklyn nipt met 85-87, en pakte voor de zesde opeenvolgende maal de volle buit. Cleveland, derde met 26 zeges en dertien verliespartijen, zag tegen Orlando af, maar trok toch aan het langste eind (127-131). Isaiah Thomas was bij de Cavaliers goed voor negentien punten.