Golden State onder impuls van Curry te sterk voor Cleveland, Orlando doet goede zaak MH

06 april 2019

09u42

Bron: Belga 0 NBA Golden State heeft vannacht (Belgische tijd) een vierde opeenvolgende zege geboekt tegen Cleveland (120-114) in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). Orlando deed in de Eastern Conference dan weer een goede zaak met het oog op de play-offs door Atlanta met 149-113 huiswaarts te sturen.

Orlando, dat een tijdlang de play-offs leek te mogen vergeten, heeft zich naar de zesde stek in het Oosten geknokt (40 zeges-40 nederlagen). Het team uit Florida won 20 van zijn laatste 29 matchen. In de laatste thuiswedstrijd van het reguliere seizoen haalden Nikola Vucevic en co. uit tegen Atlanta. Vucevic, Evan Fournier en Terrence Ross lukten elk 25 punten.

The @OrlandoMagic trio of @EvanFourmizz, @NikolaVucevic, & @TFlight31 all drop 25 PTS in the win! #PureMagic pic.twitter.com/46Tjj0V0zM NBA(@ NBA) link

In het Westen, waar de acht tickets voor de play-offs al zijn uitgedeeld, consolideerde Golden State zijn eerste plaats met een zege tegen Cleveland. Beide teams stonden de voorbije vier seizoenen in de finale tegenover elkaar, maar dit seizoen zijn de Cavaliers in mindere doen. Stephen Curry gooide 40 punten door de korf. De tweevoudige regerende NBA-kampioen (55-24) behoudt twee zeges voorsprong op eerste achtervolger Denver (53-26), dat Portland met 119-110 versloeg.

40 PTS | 9 3PM | 7 AST | 6 REB@StephenCurry30 and the @warriors improve to 55-24 on the season! #DubNation pic.twitter.com/kwqlOim8bS NBA(@ NBA) link