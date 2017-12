Golden State klopt Cleveland op 'Christmas Day' Redactie

23u58

Bron: Belga 0 AFP NBA Golden State heeft in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) de volle buit gepakt. De titelhouder klopte in de kraker van 'Christmas Day' Cleveland met 99-92 (rust: 46-44).

Draymond Green blonk in het winnende kamp uit met een triple double (12 punten, 12 rebounds en 11 assists). Ook Klay Thompson (24 punten) en Kevin Durant (25 punten) kenden een productieve dag. Cleveland kon rekenen op een sterke Kevin Love (31 punten en 18 rebounds) en LeBron James (20 punten en 6 rebounds), maar kon dus niet winnen.

Met Golden State en Cleveland stonden de finalisten van de afgelopen drie seizoenen tegenover elkaar. Eerder op de avond klopte Philadelphia New York in eigen huis met 98-105. Joel Embiid had met 25 punten en zestien rebounds een groot aandeel in de zege van zijn team. Aan de overkant mochten de 31 punten en 22 rebounds van Enes Kante niet baten.

AFP