Golden State is maatje te groot voor Oklahoma in de NBA Redactie

25 februari 2018

09u31

Bron: Belga 0 NBA Golden State heeft Oklahoma City Thunder met een overtuigende 112-80 zege naar huis gestuurd in de Noord-Amerikaanse professionele basketbalcompetitie (NBA).

Oklahoma hield in de Oracle Arena nochtans tot aan de rust (52-45) gelijke tred met de regerende NBA-kampioen. In de twee laatste kwarts schakelden Kevin Durant en co. echter een versnelling hoger. Durant was tegen zijn ex-ploeg de man van de match met 28 punten. Stephen Curry voegde daar voor de Warriors 21 punten aan toe. Het team van Steve Kerr staat in de Eastern Conference met 35 zeges en 23 nederlagen op de derde plaats.

Nog in de Eastern Conference haalde nummer twee Boston (42 zeges, 19 nederlagen) het met 112-121 bij New York, dankzij onder meer 31 punten van Kyrie Irving.

Na een 122-104 zege tegen Chicago nestelt Minnesota (37 zeges, 26 nederlagen) zich op de derde plaats in de Western Conference.